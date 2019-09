Gobierno le ha quedado a deber a los mexicanos: PAN

México.- En el marco del Primer Informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, manifestó que este gobierno le ha quedado mucho a deber a los mexicanos en materia social, democrática, económica, de seguridad y en el cumplimiento del Estado de Derecho.

“Lamentablemente lo único en lo que crece México es en el desempleo, en la inseguridad, el desabasto médico, el dispendio en clientelas electorales y la Ilegalidad”, dijo el panista.

La economía no crece ni se crean empleos, por el contrario, se pierden o se precariza el salario de los trabajadores. En lo que va del año se han perdido 224 mil 775 empleos. Además, miles de empleados del gobierno fueron despedidos sin el mínimo respeto a sus derechos laborales y sus liquidaciones, detalló.

En materia de seguridad, el Dirigente panista puntualizó que la realidad es lacerante, tan es así que este año se convirtió en el más violento de la historia reciente de México, dijo Cortés.

El gobierno no ha presentado ninguna estrategia contra los grupos criminales, y ejemplo de ello es la matanza de Coatzacoalcos, Veracruz, en la que hubo 28 víctimas, sostuvo el líder panista.

Las cifras de feminicidios, agregó, son alarmantes, pues a diario se registran tres muertes de mujeres, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras el gobierno carece de una política para hacer frente a la violencia hacia esta parte de la población.

Por otro lado, en materia de salud, explicó que hay una crisis por el desabasto de medicinas, que se va profundizando día con día ante la inacción del gobierno. “Hemos visto cómo a centenares de niños enfermos de cáncer se les ha suspendido sus tratamientos por falta de medicamentos, e incluso ya ha habido muertes”, manifestó.

Explicó que los cambios de las políticas y los recortes presupuestales han debilitado al Sector Salud, “hemos sido testigos del sufrimiento de personas con enfermedades renales que requieren diálisis; las clínicas y hospitales registran hacinamientos y falta de los insumos necesarios para la atención de pacientes”.

Señaló que la mayor causa de los problemas en salud, empleo y economía, se deben a la eliminación de programas y recortes presupuestales para destinar el dinero a los proyectos clientelares del gobierno, que han resultado un profundo fracaso como el de “Jóvenes Construyendo el Futuro” que, de acuerdo con la organización mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tiene un padrón fantasma y múltiples anomalías.

Además, el gobierno derrocha recursos en proyectos de baja rentabilidad, como el Aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas; o el dispendio de recursos como con la cancelación del Nuevo Aeropuerto de Texcoco que ocasionó una pérdida inmediata a los mexicanos de más de 75 mil millones de pesos, pero que será superior a los 200 mil millones de pesos cuando concluya la liquidación de las empresas afectadas; el derroche también es corrupción, sostuvo.

Cortés reclamó que López Obrador ha buscado controlar los Poderes de la Unión, ha atacado al Poder Judicial en sus resoluciones y al Poder Legislativo, al no permitir que asuma la Presidencia de la Mesa Directiva al partido político que por ley le corresponde, además ha debilitado a las instituciones autónomas y los contrapesos de poder, como ha ocurrido con el TEPJF, la CNDH, el Coneval, Banxico, la CRE y el INEE.

En el caso de la Mesa Directiva, dijo, no se respetó la ley ni la pluralidad, al vulnerar los acuerdos cuando por voluntad de la gente Acción Nacional es la segunda fuerza política en México y la Cámara de Diputados y simplemente Morena le da la espalda a la legalidad.

Al cumplirse 10 meses de gobierno, Marko Cortés le pidió a López Obrador que respete la legalidad y la pluralidad, porque quedó claro que Morena no cumple acuerdos y no respeta la ley; que respete a los Poderes la Unión, la pluralidad y democracia, que no presuma logros que no ha tenido, y más bien que se enfoque en dar resultados en seguridad, economía, salud, pues con el dispendio de recursos para sus clientelas y el regreso al centralismo, sólo está afectando a los mexicanos que creyeron en él.