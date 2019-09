Muñoz Ledo defiende su permanencia al frente de la Cámara de Diputados

México.– El diputado federal por Morena Porfirio Muñoz Ledo rechazó que sea ilegal su permanencia hasta el 5 de septiembre al frente de la Cámara de Diputados.

“No es ilegal, es totalmente legal, está en la ley. Yo me quedo seis días. Mientras no haya una mayoría de dos tercios que me remplace no puedo irme, no hay mayoría de dos tercios”, indicó en entrevista en Palacio Nacional en el marco del Primer Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Muñoz Ledo indicó que para el período ordinario de sesiones hay una enorme agenda legislativa . “Tenemos la ley del Congreso, tenemos las reformas del federalismo, reformas del tema de migración, muchísimas, y lo que venga”.

El legislador resaltó que el nivel de aceptación de López Obrador es muy alto y no tiene precedente. “El último que vi, porcentaje, 72. Ningún presidente al terminar su primer año de gobierno tiene esa aceptación. Si el de Brasil, por ejemplo, tiene más de 30 ya es mucho”.

Mencionó que la aceptación general de los presidentes en ejercicio es de 30 a 40, a no ser que sean muy impopulares. De ahí que, dijo, López Obrador “es el presidente en todo el mundo con estadísticas de mayor aceptación popular.”

Sobre si se queda de nueva cuenta en la Cámara de Diputados como presidente, atajó: “yo ahí estoy, si no quedo de nueva cuenta fui electo por tres años y va uno”.

NTX