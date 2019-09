Necesario poner candados a política asistencialista de AMLO: Aureoles

México.– El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió “candados” para evitar que la política asistencialista del presidente Andrés Manuel López Obrador se convierta en un esquema corporativo a favor de Morena.

Alertó que enfrentar la inseguridad con “amabilidad y buenos consejos” representa un peligro para la estabilidad del país porque la violencia se sigue agudizando.

En entrevista con Notimex al término del discurso por el Primer Informe de Gobierno del presidente López Obrador, el mandatario estatal aseguró que el contenido del mensaje no tuvo novedad. “Fue un resumen de lo que habla a diario”.

“En algunos temas de los que habló coincido y en otros no, como el hecho de afirmar que todo está bien y no veo que estemos bien, aseguró.

Tal es el caso de que la economía del país no crece, además, no hay tal generación de empleos, no hay inversión pública, no hay desarrollo de proyectos, consideró el mandatario estatal.

“Lo único que es una realidad es la entrega de los programas sociales, pero darle becas a jóvenes no genera desarrollo, es asistencialismo, y el riesgo en el futuro es que eso se convierta en un esquema corporativo de votos para Morena”, advirtió.

Aureoles Conejo conifó que “ojalá y se pongan los ‘candados’ suficientes para que eso no suceda”.

En materia de seguridad, el gobernador de Michoacán dijo que si bien el mandatario federal reconoce que permanece la violencia en el país; habría que subrayar que “es una violencia imparable”.

“Se agudiza el tema de la violencia y de la inseguridad y puede poner en riesgo la estabilidad si todo es amabilidad, buenos consejos y no se actúa, eso puede ser peligroso”, reiteró.

