Trump y Bolsonaro: El mismo mal en dos cuerpos distintos

A Saray Curiel quien todos los días me enseña del oficio de la amistad.

Boris Berenzon Gorn

El primero de enero de este año, la República Federativa del Brasil???? estrenó un nuevo y flamante presidente. Ante la sorpresa impotente del mundo, el hermano país sudamericano eligió como cabeza del Poder Ejecutivo a un político que, por más que fuera impulsado por las trampas escondidas en las nuevas tecnologías, llevaba encima un tufo a lo más rancio de los tiempos más oscuros de América Latina. Desde antes de su llegada, las similitudes con la superestrella de reality shows, hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saltaron a la vista. Estábamos frente al nuevo dúo dinámico de la política internacional, los Pili y Mili del continente americano, los Capulina y Viruta de la comunidad global. Estos dos accidentes de la democracia se han profesado amor incondicional desde el principio y, aunque muchos han querido vaticinar su ruptura, lo cierto es que el vínculo que los une es de una solidez tremenda.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y Donald Trump, al frente del Poder Ejecutivo de los EE.UU., guardan una serie de similitudes que van más allá de las herramientas truculentas que utilizaron para llegar al poder. Ambos están unidos desde la raíz y la ideología, si es que a sus pensamientos mal hilados se les puede llamar así. Para ser más precisos: están unidos por el odio, el nacionalismo rancio, la intolerancia, las políticas populistas, el desprecio al medio ambiente y la idea de que para proteger a sus países tienen que arruinar las buenas relaciones que hasta hace unos años mantenían con sus vecinos.

La entrada triunfal que ambos personajes hicieron en sus respectivas naciones fue sumamente parecida. Ambos fueron la respuesta ante gobiernos que prometieron hacer más por la justicia social, pero cuyos resultados fueron poco percibidos por la población más desamparada. Ambos fueron también fruto de campañas de desinformación y de difusión de fake news ampliamente trabajadas, desarrolladas por profesionales disfrazados de simples bots y troles de redes sociales. De acuerdo con varias indagaciones, Trump no habría llegado a la Casa Blanca de no haber sido por campañas sucias como las generadas por Cambridge Analytica, empresa que tuvo acceso a la información de millones de personas gracias a Facebook, sin que la red social pidiera autorización a sus usuarios. Por su parte, la campaña de Bolsonaro no sólo estuvo apoyada por los medios de comunicación privados, sino también por una intensa campaña de fake news difundida a través del servicio de mensajería instantánea WhatsApp.

Ambos personajes dejaron claro desde el principio su postura contraria a los derechos humanos. Regidos por los principios de la supremacía blanca, los dos políticos se oponen a los derechos de las personas afrodescendientes, entre muchos otros grupos considerados “minorías”. Sus ideas retrógradas son tan nocivas que incluso Bolsonaro se ha pronunciado como un nostálgico de la dictadura militar que castigó a Brasil durante dos décadas. Para el hoy presidente, el “mayor error de la dictadura” fue “torturar demasiado y no matar lo suficiente”.

Los Pituka y Petaka de la política internacional también han llamado la atención, para mal, por gritar su misoginia a los cuatro vientos. Poco antes de concluida su campaña presidencial, se dio a conocer un audio donde Donald J. Trump hacía comentarios deplorables sobre una reportera y, en general, sobre las mujeres. Lo que debió haber representado un golpe letal para su campaña no significó más que un mal rato. Por su parte, Jair Bolsonaro también ha dicho cosas atroces, llegando al extremo de decirle a una diputada que no la atacaría sexualmente “porque no se lo merecía”. Severamente dañadas están las mentes que llevan el mando de dos de los países más importantes de este continente.

Hace cuatro meses, algunos periódicos internacionales vaticinaban la ruptura de la buena relación que hasta el momento habían mantenido Trump y Bolsonaro. Las posturas con respecto al conflicto en Venezuela aseguraban, acabarían por separarlos. Lo cierto es que hoy por hoy, tras celebrarse la última reunión del G7, los lazos entre los líderes de EE.UU. y Brasil parecen más fuertes que nunca. ¿Qué se necesitó para que se disiparan los rumores del final de la luna de miel? Una dosis intensa de nacionalismo y las ganas de hacerle el feo a Emmanuel Macron y a la Unión Europea.

Tras el incendio en la Amazonia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó al grupo de los 7 a hacer un fondo de ayuda internacional que protegiera esta zona selvática en beneficio del planeta entero. En un berrinche que parece hecho por Trump, Jair Bolsonaro decidió rechazar la ayuda, tomándola como un atentado contra la soberanía de Brasil y asegurando que se trataba de un apoyo que el país sudamericano no había pedido. “Vámonos, tesoro, no te juntes con esa chusma”, parece haberle dicho Trump a Bolsonaro, tras expresar públicamente su respaldo a esta medida nacionalista y poco racional. La decisión se tomaba, para agravar las circunstancias, después de que Bolsonaro ofendiera por redes sociales, como lo haría a Trump, a la primera dama de Francia.

A veces nos da por pensar que hubo un tiempo en que la política internacional estuvo regida por personas preparadas, elegantes en sus modos de proceder, pero lo cierto es que, conforme más se queda uno mirando a cuadros como los conformados por Trump y Bolsonaro, esa idea va pareciendo más lejana.

¿Son estos dos presidentes una excepción a la regla o una nueva tendencia mundial? Ya lo dirá el tiempo.