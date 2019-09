Juan Zepeda se integra a Movimiento Ciudadano tras dejar el PRD

México.- El senador Juan Zepeda anunció este lunes su integración al partido Movimiento Ciudadano.

El martes de la semana pasada, Zepeda anunció su salida del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En conferencia de prensa, agradeció la invitación del coordinador nacional del grupo político, Clemente Castañeda.

“Me enteré gratamente por los medios que Clemente me hacía una invitación a que me sumara a este esfuerzo, que viene creciendo de manera impresionante a lo largo y ancho del país, no solamente cuantitativamente sino cualitativamente. Quiero agradecerte, Clemente, por esta invitación franca, abierta; también agradecer a Dante (Delgado)”, declaró.

Zepeda señaló que una de las razones por las cuales se integró a Movimiento Ciudadano fue por los colegas que están dentro de ese partido.

“No doy un salto al vacío, tengo amigos aquí y venimos a sumar”, afirmó.

En su cuenta de Twitter, Castañeda dio la bienvenida al exintegrante del PRD.

“Nuestro Movimiento se fortalece con las ideas, la firmeza y el compromiso de mujeres y hombres valientes. Es un orgullo que te integres a esta organización, @JuanZepeda_. ¡#BienvenidoAlMovimiento!”, escribió en la red social.

El Financiero