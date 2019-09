Marinos reemplazarán a policías que reprueben examen de confianza: SSPC

México.- Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó que los elementos policiacos que no pasen los exámenes de confianza serán reemplazados por marinos. Esto como parte del proyecto piloto para depurar cuerpos policiacos que hoy inicia el gobierno federal en cinco municipios del estado -Cajeme, Hermosillo, Navojoa, Empalme y Guaymas.

“Vamos iniciando el programa piloto particularmente con Guaymas y Empalme. Ahí la Marina repone a todos los elementos que no pasen los exámenes de confianza, de tal manera que el municipio, al perder esos elementos no se quede sin un estado de fuerza suficiente. Esos elementos que no pasen los exámenes serán liquidados y el personal que sí reúna los requisitos será capacitado o recapacitado. Es decir, llevarlos a estándares de profesionalización adecuados para prestar profesionalmente los servicios de seguridad”.

¿Por qué un marino o un mando militar?, “porque si vamos a depurar necesitamos una confianza plena en los responsables de los cuerpos de seguridad. Una vez que estén depurados, profesionalizados y estabilizados esos cuerpos de seguridad regresarán los mandos a manos civiles”, señaló en entrevista al término de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que “trabajos de inteligencia nos señalan que hay complicidades, vinculación o penetración del crimen organizado con algunos cuerpos de seguridad. Y el trabajo para evitar que Sonora pierda los niveles de seguridad que tenía tiene que comenzar por la depuración de los cuerpos policiales, de algunos -no todos- sus elementos”.

Aseguró que cuentan con “elementos suficientes para hablar de una vinculación con el crimen organizado”, pero “tenemos que hacer una depuración nacional de los cuerpos de seguridad. La Guardia Nacional, aún en su eficacia y en su dimensión creciente será insuficiente si los cuerpos estatales y municipales no hacen lo propio tanto para crecer como para mejorar sus estándares en todo sentido: de capacitación, de profesionalización, de mejoramiento de la condición socioeconómica de sus integrantes y, por supuesto, un desempeño ético. Ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos a nivel nacional”.

El secretario de Seguridad Pública dijo que van a trabajar mediante un “modelo nacional de policía”, que ya fue aprobado por unanimidad por presidentes municipales y gobernadores, y su inicio es “precisamente en Guaymas y Empalme”.

Sostuvo que es variable el nivel de penetración de la delincuencia en los cuerpos policiacos, pero “tenemos muy claro ese diagnóstico a nivel nacional. Lamentablemente es amplia por un lado la penetración y, por otro lado, la debilidad institucional”.

Pero “no habrá crimen uniformado, depuraremos a los cuerpos de seguridad. No es una sola organización criminal, todos tratan de hacer lo propio.”

Durazo explicó que confirmarán si César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, vive en Nuevo México.

