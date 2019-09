Soy presidente, ya no jefe de partido: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no hay partido de Estado y no puede intervenir en asuntos partidistas ni de sindicatos, como se hacía antes, que el mandatario federal era el poder de los poderes.

Cuestionado sobre Morena a nivel estatal, dijo no tener opinión “porque no me corresponde. Soy presidente de México, represento a todos los mexicanos. No puedo actuar como antes, como el jefe de partido”.

Insistió que se están inaugurando etapas nuevas en su gobierno: “ser respetuosos de los poderes, de la soberanía del Estado”.

Recomendó a los militantes de todos los partidos y a los ciudadanos que “hagamos el compromiso de hacer efectiva la democracia, que entre todos podamos construir una auténtica democracia. Que desaparezca el fraude, que no haya manipulación, censura, compra de votos, que no se utilice dinero para favorecer a ningún candidato. Que por fin llevemos a la práctica el ideal de Madero, el apóstol de la democracia, que las elecciones sean limpias, libres”.

En su conferencia de prensa en instalaciones de la Base Aérea Militar 18, subrayó que se avanzó mucho conque el fraude electoral y la corrupción sean considerados delitos graves.

La Jornada