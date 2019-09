Lo más destacado de “La Mañanera”

México.– En la conferencia matutina de este mates del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del IMSS, Zoé Robledo dio a conocer detalles de los festejos del Aniversario de la Independencia de México, a celebrarse el próximo 15 y 16 de septiembre en el Zócalo capitalino.

Refirió que la verbena popular comenzará aproximadamente a las 16:00 horas del 15 y que habrá dos escenarios en los que se presentarán los artistas invitados de cada entidad, mientras que después del Grito de Independencia, habrá un concierto de Eugenia León y de la Arrolladora Banda El Limón.

En tanto que el 16 de septiembre se llevará a cabo el desfile cívico-militar por calles de la capital del país, en el que se representarán los momentos más importantes de las tres transformaciones de México. El Sistema Público de Radiodifusión y los medios públicos transmitirán un programa especial por las fiestas patrias.

Robledo agregó que la recepción para alrededor de 650 invitados especiales será sencilla en el patio central de Palacio Nacional, con antojitos típicos y aguas de sabor, “como lo que se consumen en todos los hogares mexicanos”.

En comparación con otros años, no habrá una cena especial ni presencia de los balcones de Palacio Nacional.

A su vez la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, señaló que ese día se abrirá al público en general el Centro Cultural Los Pinos, espacio donde -reveló- estaba prevista la presentación de Celso Piña, sin embargo, ante su deceso se le rendirá un homenaje en el que estarán presentes el grupo y la familia del músico.

Sobre los costos, detalló que de los casi mil artistas que se darán cita en los festejos, corresponde a una erogación de 3 millones de pesos solo de esta dependencia.

Por su parte, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil refirió que la transmisión se llevará a cabo por Canal 11, canal 14, Canal 22, Radio Educación y las 17 estaciones del IMER. “El encadenamiento se hace de manera voluntaria por parte de los medios públicos, desde las 16:00 horas”, con contenido histórico y educativo.

Al ser cuestionado sobre los recientes hechos de violencia registrados en una terminal de autobuses de Cuernavaca, Morelos, López Obrador señaló que todos los días se reúne con el gabinete de seguridad para garantizar la paz de los mexicanos. “Yo trabajo todos los días para cumplir con mi deber y garantizar la paz en nuestro país, garantizar la tranquilidad de todos los mexicanos”.

Indicó que la prioridad de su gobierno es el fortalecimiento y despliegue de la Guardia Nacional (GN), pues eso es lo que le corresponde, “ese es el mandato” y no se pueden dispersar las acciones.

Agregó que en se aumentará el presupuesto para seguridad y que una vez que se entregue la propuesta al Congreso de la Unión se difundirá entre los medios de comunicación para conocer lo que se solicita.

El mandatario federal señaló que si bien hay un déficit de aproximadamente 40 por ciento de elementos policíacos en las entidades federativas y se requiere profesionalizar a las corporaciones estatales y municipales, eso le corresponde a las autoridades locales

Mientras que para las autoridades federales lo primero es consolidar la operación de la Guardia; “tenemos como prioridad el fortalecimiento y despliegue de la Guardia Nacional, el que mucho abarca poco aprieta, nosotros no podemos dispersar las acciones, lo primero es consolidar la operación de la Guardia”, dijo.

Sobre los plazos para bajar la cifra de delitos, reconoció que una cosa es lo deseable y otra es lo posible. “Creo que vamos a cumplir con la pacificación del país… Es un desafío y estoy acostumbrado a los retos y vamos a bajar la incidencia delictiva”.

López Obrador mostró la cámara de espionaje hallada en Palacio Nacional, pero reiteró que no pedirá investigaciones porque prefiere seguir concentrado en sacar adelante al país.

Reveló que no fue hallada en una sala de juntas, sino en lo que era el comedor. “Ahí hemos tenido reuniones con gobernadores, con empresarios, yo he publicado algunas imágenes sobre este salón”, explicó.

Recalcó que no presentará denuncias sobre el hallazgo “porque no hay paranoia, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, nada más que se se quedaron algunos con las malas mañas de estar espiando”.

Una vez más, al ser cuestionado sobre posibles investigaciones a expresidentes, el Ejecutivo federal reiteró que su gobierno solo ordenaría investigaciones contra exmandatarios si en una consulta popular la gente así lo pidiera, pero aclaró que él votaría por poner punto final al tema porque no quiere “empantanarse”.

“No hay ninguna investigación en curso. Hay procesos que se estaban tramitando, procesos judiciales, y aparejados a esos procesos aparecen declaraciones o solicitudes para que declaren expresidentes, pero eso lo definen en este caso en la Fiscalía” General de la República, señaló.

López Obrador dijo que vive el momento más feliz de su vida y “que mientras viva” cumplirá con la responsabilidad que le confirió el pueblo de México en las urnas, que es sacar adelante al país.

Ello, luego de los señalamientos periodísticos que hizo Raymundo Rivapalacio respecto a su estado de salud. “No hay que hacerle mucho caso a esas cosas. Estoy al 100, estoy muy bien de salud, afortunadamente, no tengo problemas de salud. Todo mundo sabe, soy hipertenso, me dio un infarto, me atendieron bien. Tomo mis medicinas conforme a lo que el médico me indica y me siento muy bien gozo de cabal salud”, expresó.

“Tiene que ver con mis ideales, tiene que ver con mis principios. Es responderle a la gente que nos dio su confianza. Yo quiero mucho al pueblo porque a mí me quieren mucho y yo los quiero igual y un poquito más. Entonces, estoy muy comprometido con la gente. Yo no voy a fallar. No es fácil esta tarea, hay grandes, graves problemas nacionales”.