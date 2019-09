Maluma rompe en llanto al comprar su primer avión privado (VIDEO)

México.-Maluma se ha convertido en uno de los exponentes más fuertes de la música urbana a nivel internacional, su fama ha sido tal que el artista colombiano ya se da el lujo de presumir su primer avión privado a sus fans.

Al recibir su “Royalty air”, el cantante brincó de emoción y felicidad, visiblemente tuvo muchos sentimientos encontrados, mismos que no dudó en compartir a sus más de 45 millones seguidores en Instagram.