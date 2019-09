Porfirio Muñoz Ledo anuncia su renuncia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

México.- Porfirio Muñoz Ledo anunció su retiro de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en medio de la discusión de una “Ley Porfirio”, denominada así por la oposición y que proponía que Morena extendiera su mandato en el órgano legislativo 6 meses más, y que posteriormente fuera repartida entre otros grupos parlamentarios.

Tras tres sesiones llenas de descalificaciones para el político octogenario, en su anuncio argumentó que existe una laguna en la ley que no va a ser subsanada hoy, pues se crea el peligro de una crisis constitucional.

“La solución política es propiciar los entendimientos para lograr un acuerdo que nos permita transitar institucionalmente”, destacó.

Promoveré y acompañare los diálogos parlamentarios que conduzcan a este fin no seré obstáculo para los entendimientos y garantizarla legalidad de un proceso a fin de evitar esa delicada crisis que se nos avecina, sentenció ante la mirada atónita de la oposición, el grito de “Porfirio”, “Porfirio”de la bancada de Morena.

Muñoz Ledo agradeció a los diputados su apoyo al asegurar que la virtud de un político es la congruencia.

“Seguiré siendo su amigo y seguiré siendo un luchador a la par de ustedes por la democracia, toda mi vida he pensado que la principal virtud de un político es la congruencia, y que se puede tener el poder y no pasar a la historia, no se puede tener el poder y pasar a la historia”, destacó.

Esta decisión se da tras una serie de descalificaciones que recibió, por parte de la oposición, Muñoz Ledo en su decisión de mantenerse en la mesa directiva.

Cabe mencionar que la discusión de la propuesta se pospuso para el miércoles, donde se definirá si transita la iniciativa se aprueba y pasa al senado o se genera un nuevo acuerdo parlamentario.

El Heraldo de México