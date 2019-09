Todos los informes han sido triunfalistas

Héctor Moctezuma de León.

¿De qué se extrañan? Todos los informes presidenciales o mensajes como ahora se estilan han sido triunfalistas, los presidentes siempre hablaron de importantes logros, no hay autocrítica, eso sucede, al menos desde que tengo conciencia y miren que me han tocado algo así como unos sesenta. No veo ahora porque se extrañan quienes se dicen analistas o conocedores de la realidad nacional.

Se analiza el mensaje de Palacio Nacional, no el contenido de la supuesta rendición de cuentas que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó al presidente aferrado de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. En los libros vienen cifras, algunas relacionadas con el combate a la corrupción, otras por el combate al robo de las gasolinas, las menos con respecto a la economía y a la inseguridad que priva en la mayor parte del país y que en los últimos días ha registrado sucesos que tienen apanicada la población.

Pero independientemente de las cifras que arroje el informe presidencial, tercero, según la mampara colocada en la parte trasera de la tribuna, el gobierno de la Cuarta Transformación nos debe todavía mucho a los mexicanos, tiene grandes pendientes precisamente en materia económica y de seguridad, además de otros que nos dejaron los neoliberales, a los que el presidente dio cristiana sepultura en una de sus conferencias mañaneras.

En la historia moderna del país todos los presidentes, la mayoría surgidos de las filas del PRI, así como los dos del PAN, nos dieron a conocer grandes logros que la realidad desmintió, entonces ¿qué les extraña que en esa hora y media que el presidente habló en Palacio Nacional no haya sido lo mismo? Político que no miente no gana las elecciones dice el filósofo español, Fernando Savater.

No hay que ser ingenuos, ningún presidente en el mundo habla de sus fracasos, ¿porque Andrés Manuel no lo puede hacer? Los informes seguirán siendo más de lo mismo, para que tanto brinco estando el suelo tan parejo, ¿no cree usted? Exigir que cumpla con lo prometido debe ser una demanda permanente de quienes tenemos una tribuna en donde expresarnos.

*****

Cuando Rosario Robles dejó de pensar en el socialismo maoísta se convirtió en una clienta consentida de las tiendas de ropa exclusiva de la calle de Altavista, en el sur de la ciudad en donde constantemente realizaba compras de 300 mil pesos o más… Los días de Carlos Loret de Mola en W Radio están contados, la familia Alemán nuevos propietarios del grupo radiofónico ya buscan la salida del comunicador, mientras que en sus colaboraciones periodísticas, le baja de tono, que no es lo mismo que en las redes sociales…En Veracruz aspira a la dirigencia estatal del PRI, Joaquín Guzmán Avilés, a quien apodan “El Chapito”… El triunfo moral que alardeó Martí Batres luego de la decisión de la Comisión de Honestidad y Justicia pidió reponer el proceso para la elección del presidente de la Cámara de Senadores, se fue ayer al bote de la basura porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió revocar la decisión de la CHJ de Morena, a la que había acudido el senador que cantó victoria a sabiendas de que esa comisión no era la instancia correspondiente para el caso.

