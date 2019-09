Tómalo con calma

Fernando A. Mora Guillén*.

· Martí Batres sin triunfo.

· La alternancia sigue vigente.

· Agosto segundo mes más violento.

El pasado fin de semana y tras una primera resolución de la Comisión de Justicia de MORENA, que anulaba el procedimiento para elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Martí Batres Guadarrama se levantaba con una victoria simbólica, que si bien lo dejaba fuera de la mesa directiva de la Cámara Alta, lo “reivindicaba” desde su punto de vista y el de sus seguidores. Este inicio de semana, el Tribunal Electoral resolvió que un órgano interno del Partido, no tiene marco legal para resolver en torno a la Mesa Directiva de una instancia del Poder Legislativo, lo que anula el “triunfo” moral que Batres y sus seguidores presumieron el fin de semana.

Sin duda Ricardo Monreal es un político con mucha experiencia que sabe medir tiempos y distancias, y que eligió el momento adecuado para propinar la derrota del primer round al Senador Morenista Martí Batres.

Esto aún está comenzando, y mal haríamos en sorprendernos de estos primeros enfrentamientos. MORENA al igual que el resto de los partidos políticos, está fragmentado, y en un par de años quedarán a la luz un sinfín de disputas que dejarán de manifiesto lo endeble de la organización.

Tómelo con Interés.- En los últimos veinte años la alternancia ha sido una constante en los procesos electorales federales, estatales y municipales en nuestro país. Si revisamos los antecedentes observamos que los votos han sido más encaminados a impulsar candidatos y proyectos, que partidos políticos; de ahí que se registren un sinfín de brincos y saltos de una organización a otra. Los políticos han perdido la lealtad, y la institucionalidad, y cambian de partido e ideología de un momento a otro.

En este escenario y al observar las condiciones de inestabilidad que aquejan a nuestro país, no nos sorprenda que en 2021 resurjan con fuerza los partidos opositores, lo que dará un balance a la política nacional, y menos aún nos sorprenda que lleguemos al 2024 con un escenario de alternancia, ya que MORENA no tiene otro López Obrador que garantice su triunfo, y el malestar de la ciudadanía ante la falta de soluciones en temas de seguridad, economía, desarrollo y servicios sociales, podría llevarnos de nueva cuenta a que el voto se le entregue a quien sea, menos a los grupos que no han sabido atender los problemas y demandas de los ciudadanos.

Tómelo con Atención.- El pasado mes de agosto ha sido considerado el segundo mes más violento el presente año en nuestro país, y así sucesivamente seguiremos sorprendiéndonos mes con mes, ante el elevado registro de muertes violentas en nuestro México. Pese a los esfuerzos que llevan a cabo el Ejército, la Marina y las autoridades civiles, no hay señal de que el país entre en un periodo de pacificación.

Lo mismo se registra una balacera en la central camionera de Cuernavaca, Morelos, que un ataque violento en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, o un ataque violento en Chihuahua. Sin duda son tiempos complejos a los que debemos acostumbrarnos sin perder la capacidad de asombro, estableciendo las bases para que, como sociedad, podamos recomponer el tejido social, y recuperar los espacios perdidos ante la operación de grupos de delincuencia organizada.

*Twitter: @Fernando_MoraG

*Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

*Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.