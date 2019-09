Con la ayuda de los jóvenes México saldrá adelante: Bono

México.- El cantante y activista Bono, vocalista de la banda irlandesa U2, expresó su confianza en los jóvenes mexicanos para llevar al país al siguiente nivel.

El músico, nominado al Premio Nobel de la Paz en 2005 y 2006, sorprendió este día con su visita al país, toda vez que fue invitado a México Siglo XXI, evento organizado por Fundación Telmex.

A través de sus redes, la fundación publicó un poco de la charla ofrecida por el cantante en el Auditorio Nacional, a cerca de 10 mil becarios, a quienes llamó a la unidad para enfrentar la violencia en México.

“México saldrá adelante con gente que trabaja en equipo. La emoción que se siente es de los jóvenes que están listos para llevar a México al siguiente nivel”, expresó.

Por otra parte, el intérprete de With or without you consideró injusto que el narcotráfico sea una carga para el país y le deseó lo mejor al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“México es un país sorprendente. Ustedes tienen un nuevo gobierno en México. A cualquier persona que haga este trabajo en este gran país le deseamos lo mejor. Claro, va a ser difícil. Hay que enfocarlos hacia el futuro y si fracasan hay que decirles: ‘lárgate de aquí’”.

“Haz el mundo que deseas vivir”, aconsejó Bono, quien agradeció al empresario Carlos Slim por la invitación y por su deseo de “transformar el país”.

NTX