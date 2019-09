Atlético San Luis presenta a Gustavo Matosas

México.-Alberto Marrero, CEO del Atlético San Luis presentó esta mañana al uruguayo Gustavo Matosas como nuevo técnico del primer equipo varonil.

Por su parte, Matosas, quien dirigirá a su quinto equipo en el balompié nacional (Querétaro, León, América y Atlas) repitió su necesidad de volver a disponer todos los días del plantel que dirige, motivo por el cual renunció a la Selección de Costa Rica.

El día a día es lo que necesito y eso va a hacer que me sienta feliz, dedicándome a lo me gusta”, mencionó el sustituto de Alfonso Sosa.

Estuve cinco años en México y me llevé cinco títulos. Lo del América no creo que sea un fracaso porque salimos campeones de la Concachampions, lo de Atlas yo creo que sí, no salió como yo esperaba. Me voy a acordar de las cosas buenas”, recordó de su pasado en la Liga MX.