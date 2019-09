Tomás Boy asegura que Clásico Tapatío “es más fuerte” que el Clásico Regio

México.-Tomás Boy ya sabe lo que es un Clásico Tapatío aunque apenas vivirá su primero como entrenador de las Chivas de Guadalajara; no obstante, se atrevió a asegurar que el duelo ante Atlas es más importante que el Clásico Regio.

Tras su partido en Chicago, donde no pudo ante el equipo Sub-20 de América, el entrenador del Rebaño consideró que el Clásico Tapatío es “más fuerte y añejo” que el duelo entre regiomontanos, además de que dijo es mucho más mediático.

“Es el más importante y el más fuerte que he visto, más fuerte que el Tigres vs Monterrey, este es más viejo y es muy fuerte, creo que es el más fuerte el Clásico tapatío. Creo que aquí se vive más fuerte porque aquí todo es muy mediático: si te ríes, si no te ríes, si fallas, si no fallas… aquí es un poco más intenso”.

Tomás Boy

El ‘Jefe’ sabe muy bien de lo que habla, pues como jugador vivió el Clásico Regio, mientras que como entrenador de los Rojinegros del Atlas sabe lo que es la rivalidad a muerte ante el conjunto rojiblanco que ahora dirige.

Mismo funcionamiento, mismo discurso

Tras el empate de Chivas sin goles ante el cuadro Sub-20 de las Águilas del América, Tomás Boy lamentó el resultado aunque se dijo tranquilo debido a que su equipo tuvo un buen desempeño dentro del terreno de juego, según él.

“No todos los partidos se pueden ganar: el día de ayer fue muy notorio y mi portero creo que no salió ni en la tele de lo bien que jugó el equipo: dominó, trabajó y está faltando la última jugada. En general el funcionamiento es muy bueno y sobre todo con jugadores que no son titulares; es evidente que los resultados son fundamentales para tener logros, no podemos quedarnos sin Liguilla y el equipo debe levantar rápido en la cosecha de puntos”.



Sin duda este discurso de Boy comienza a ser más que repetitivo y hasta algo engañoso, pues de acuerdo a su visión el equipo casi siempre tiene un buen funcionamiento, aunque los resultados indican todo lo contrario.