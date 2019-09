Chofer de Uber falso violó e intento secuestrar a joven de 19 años

México.- Osiris, es una joven de 19 años que difundió a través de una grabación como el conductor de un Uber falso la violó, en dos ocasiones. Además, intentó secuestrarla.

Todo ocurrió el pasado 25 de julio, cuando Osiris salía de su trabajo y solicitó un Uber.

Por varios minutos, la joven se mantuvo afuera de su trabajo para esperar su Uber; un automóvil Versa. Y cuando vio uno de la misma marca se acercó y preguntó al conductor si se trataba del Uber de Osiris.

Entonces, la joven revisó que las placas de la aplicación para que coincidieran, pero no fue así. Aunque el chofer le respondió que estaba fallando su aplicación y por ese motivo no se veían las placas.

Ella no le dio importancia y subió a la unidad. Fue entonces cuando se dio cuenta que el mapa en su teléfono y el del chofer no se movía. La joven volvió a preguntar qué es lo que estaba sucediendo y de nueva cuenta el atacante argumentó que existían fallas en la aplicación.

El hombre se orilló en una calle oscura:

“El sujeto agarra el volante, fuerte y toma un respiro, al momento de voltear me dice ‘ya valiste verga, dame todo lo que traigas, cartera, teléfono, tarjetas’. Me pidió mis contraseñas de las tarjetas, yo no me rehusé porque me amenazó de muerte”, dijo la joven.

Osiris narra que a raíz del miedo que sentía accedió a dar toda su información, ya que estaba bajo amenazas de muerte. Mientras él le robaba sus pertenencias le hizo preguntas de su vida personal, ella intentaba evadir algunas respuestas pero el conductor continuaba amenazándola.

Ella narra que le pidió que la dejará porque ya tenía todas sus pertenencias. La chica estaba arrinconada en el asiento, fue entonces cuando él se pasó hacia atrás y le exigió que le bajara el pantalón y la ropa interior. Ella accedió debido al miedo que sentía.

“Me dice que le haga sexo oral, y yo quería a llorar él me dice que no podía llorar porque me iba a matar… me acerco a sus piernas y tardé como cuatro segundos porque era tanto el asco que tenía que sentía que si vomitaba me iba a pegar” comentó en el video.

Entonces fue cuando se alejó de él, pero el hombre la tomó de la cintura, la sentó arriba de él, le subió la falda y le pidió que se bajara su ropa interior.

“Me empezó a violar, me lastimaba, me daba asco. Yo quería llorar no podía. Era tanto asco, tanto miedo que tenía que no podía hacer nada por las amenazas que me hacía… me voltee para enfrenta y me dice ‘yo te estoy haciendo un favor, yo te estoy cogiendo, voltéame a ver, bésame… ¿estoy guapo?’.

Osiris lo besó por miedo, según dijo. El tipo terminó de abusarla y le pidió que se acomodara su ropa mientras le preguntó sus redes sociales, bajo insultos y gritos.

Le pidió su dirección y ella le dijo una falsa. Entonces, comenzó a llevarla entre calles que desconocía y darle vueltas.

Cuando sintió que todo había terminado, el tipo continuó manejando entre las calles, entonces detuvo el auto y lo apagó.

Le volvió a pedir que le hiciera sexo oral y la volvió a sentar arriba de él.

“Empezó otra vez, me daba nalgadas, me lastimaba, me agarraba muy fuerte. Yo el dolor lo sentía, me dolía mucho… yo ya estaba en un shock, no sabía lo que me iba a pasar”.

En otro video, la joven cuenta cómo pudo librarse del violador esto gracias a que su papá la siguió en tiempo real con su teléfono celular.

Durante varios segundos, la joven inició una persecución por varias calles, hasta que el agresor perdió el control del vehículo y chocó. Osiris salió ilesa y el sujeto salió rápidamente.

“Me quité los tacones porque era mi oportunidad para correr. Ningún carro quiso pararse a ayudarme hasta que llegó mi papá. Fue un alivio verlo”.

Y aunque al momento en que la joven por fin estuvo con su papá acudió a levantar una denuncia; sin embargo, aseguró que la Policía dudo de lo que le había sucedido e incluso cuestionó su historia.

Afortunadamente, en el automóvil del violador encontraron muchas pruebas y pertenencias del sujeto que revelaron su identidad.

Las autoridades le mostraron el perfil de Instagram del joven, identificado y gracias a ello pudo ser detenido.

Para el 18 de agosto, autoridades del estado de Jalisco aprehendieron a un hombre identificados como Alberto ‘N’, acusado de presuntamente hacerse pasar por conductor de Uber.

El Heraldo de México