Clínicas de Tabasco se quedan sin vacunas contra tuberculosis y tétanos

México.- La secretaría de Salud de Tabasco confirmó este martes que, por el resto del año, no se tendrán más dosis de las vacunas de BCG, que es para la tuberculosis y DPT, contra la difteria, el tétanos y la tosferina. En tanto, la vacuna de sarampión se surtirá hasta diciembre.

Esta situación afectará a miles de menores de edad y no permitirá que se completen los cuadros básicos de vacunación, por lo que se pidió a los padres extremar precauciones y acudir al médico apenas noten algún síntoma de enfermedad en sus hijos.

El subsecretario de Salud estatal, Leopoldo Gastélum Fernández, señaló que al estado “le preocupa muchísimo” esta situación que surge porque la federación ha tenido problemas para la adquisición de estos biológicos.

“Es el mismo problema de todo el país. En lo que resta del año no tendremos tres y eso nos preocupa muchísimo. No tenemos otra forma de conseguirlos porque no hay en ningún lado” expresó.

Dijo que no es posible que otra institución, ni pública ni privada, les preste estas vacunas, porque ninguna los tiene, de manera que el abasto actual de vacunas es del 88 por ciento, se agotará y no tendrán los insumos para surtir los almacenes.

“Es lamentable porque Tabasco fue ejemplo de cobertura nacional por muchos años, pero desde el sexenio pasado comenzaron algunos problemas que se agudizaron este año”, sostuvo.

Además, para el caso de los antirretrorvilares usados por más de 4 mil personas con VIH, estos están garantizados durante septiembre, y para octubre, se depende de las compras consolidadas que se realicen a nivel federal.

De acuerdo con la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud, este año suman mil 283 casos de tuberculosis respiratoria en pacientes tabasqueños; dos casos de tétanos y ninguno de tosferina, en tanto que no se han confirmado casos de sarampión.

El funcionario estatal destacó que de manera general, Tabasco mantiene un 60 por ciento de abasto de medicamentos en hospitales y unidades de salud.

El Financiero