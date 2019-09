Jorge Campos a Guillermo Ochoa: “Este es el súper portero, no tienen que estar chin…”

México.- El que para muchos es el mejor portero azteca de la historia, Jorge Campos, se topó con Guillermo Ochoa, actual portero de la Selección Mexicana, previo al encuentro ante Argentina, que este martes 10 de septiembre se dirimirá en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Durante dicho encuentro, inmortalizado a través del Instagram de “Paco Memo”, ambos aprovecharon para divertirse, pues Campos reconoció, fiel a su estilo, que el canterano del América es un crack en la portería

“Él es un súper portero, no tiene que estar chin…”

Jorge Campos

En tanto que Guillermo Ochoa catalogó a Jorge Campos como un admirador más: “Aquí con mi brother George Fields que me pidió una foto el fan”.

wicho olea

@wichoolea

A Memo Ochoa lo crítica puro pendejo, hasta Jorge Campos reconoce que es un super portero.

7:58 PM – Sep 9, 2019

Polémica por la supremacía

Cuando se supo que Ochoa regresaría a la Liga MX con el América tras su periplo en Europa, comenzó a generarse en redes sociales la polémica en torno a quién es el mejor arquero que ha dado nuestro país a lo largo del tiempo.

Pese a que muchos consideraron que ese lugar es para Francisco Guillermo dado que es el único cancerbero azteca que se ha medido en Europa, existieron otros que argumentaron la “revolución” causada por el “Brody”, ya que esta era un excelente jugador con los pies, aspecto que al primero le cuesta un mundo.

Sin embargo, a favor de Ochoa hay que decir que, al menos en Mundiales, ha tenido actuaciones más brillantes que las que registró Campos, pero eso sí, lo único cierto es que ambos son estrellas absolutas de la Selección Mexicana, la cual cerrará esta noche su participación en la Fecha FIFA.

