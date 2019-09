La música siempre ha estado presente en mi vida: Yahir

de perseguir sus sueños, jamás hay que dejar de prepararse. Sí, definitivamente NO es fácil, como dicen ‘no es llegar sino mantenerse’. Es complicado y la vida va poniendo retos, pero ¿quiénes somos para renunciar?, dijo.

Aunque su carrera despegó gracias a un reality show NO comenzó ahí, el cantante se inició en la música desde muy jóven.

La música siempre ha estado presente en mi vida. A mi la oportunidad en ‘La Academia’ me llegó chavo, yo tenía 23 años, pero ya tenía varios años trabajando en bares, en lugares pequeños y nunca perdí la fe, pese a que muchos lugares me la pusieron muy difícil, sin embargo, siempre traté de no desanimarme”, asegura.

Actualmente el cantante se encuentra promocionando su sencillo ‘Qué Somos’, lanzado hace unos días, el cual es una mezcla de ritmos tropicales y urbanos.

El ritmo me lo inspiró mi bebé, cuando lo tenía en brazos me llegó la inspiración y me ponía a bailar con él. Luego me junté con mis amigos compositores para la letra y me encantó. Se basa en un tema que ahorita está muy de moda ‘los amigos con derecho’, las relaciones casuales”.

A principios de año lanzó el tema ‘Entre Nosotros dos’ y ha sido muy bien recibido. En YouTube cuenta con más de 6 millones de reproducciones. Según cuenta Yahir, el tema al principio iba a ser para Los Ángeles Azules.

Yo pensé en hacer una cumbia para ellos porque los admiro mucho, pero ya que la escuché dije ‘esta es pa’ mi'”, cuenta entre risas.

Aunque estábamos acostumbrados a un Yahir con melodías más románticas, el cantante se aventuró en nuevos géneros ¿el objetivo? disfrutar, ‘poner a la gente a bailar’.

Al hablar del tema de la violencia Yahir no cree que la música pueda cambiar la situación en la que se encuentra sumida el país.

Hay gente muy mala y no creo que la música pueda hacer un cambio positivo en ellos, más bien es la educación que se imparte desde casa. La música que tiene buena vibra te hace pasar un muy buen momento, pero no creo que alguien que es un violador o asesino pueda cambiar al escuchar un mensaje positivo”.

Pese a que el camino ha sido largo, con altas y bajas, el cantante asegura que aún no cumple todas sus metas

Aún no cumplo todas mis metas, todavía no estoy donde me gustaría estar. Me encantaría seguir creciendo y conseguir el mejor show”.

El cantante se presentará en el Teatro Metropólitan el próximo 30 de noviembre.