Mireles lo vuelve a hacer: llama “nalguita” a una mujer

México.- De nuevo el exlíder de las autodefensas José Manuel Mireles dio de qué hablar tras haberse referido la semana pasada a las mujeres como ‘pirujas’.

En esta ocasión, otro video que circuló en redes sociales lo muestra hablando frente a personal médico y refiriéndose a una mujer como ‘nalguita’.

“(…) amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base, porque había conocido una nalguita nueva. Son palabras de él, no mías. Yo las llamo de otra cosa, a lo mejor más feo, pero esas no son palabras mías”, se escucha decir a Mireles en la grabación.

De acuerdo con medios de Michoacán, el video fue realizado en Uruapan y en él Mireles relata la historia de un líder sindical quien presuntamente lo chantajeó para conseguir plazas.

Mireles lo vuelve hacer. Ahora además de "pirujas" se refiere a la mujer como "NALGUITA" ¿Que podria esperar Mexico de personas simpatizantes de Amlo y de Morena? ¡Nacos, vulgares e ignorantes! ¿Hasta cuando permitiremos que gente así sean servidores públicos? pic.twitter.com/5e4Puq5pHz — Luna Gil (@LunaGilV) September 9, 2019

El Heraldo de México