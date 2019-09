Con Cuauhtémoc Cárdenas “estaríamos mejor”

Francisco Garfias.

Le pedimos a Francisco Labastida, ex candidato presidencial del PRI, que abundara en la reflexión que hizo en el Senado sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Allí dijo: “Lo único que lamento es que no haya sido Presidente de la República. Este país estaría mejor, viviríamos más seguros…”.

Sus palabras llamaron la atención. El ingeniero Cárdenas fue contendiente de Labastida en las presidenciales del 2000, junto con Vicente Fox.

La respuesta que nos dio el otrora candidato priista fue dura y a la cabeza del guanajuatense: “Es que fuimos candidatos y ganó el peor de los tres”.

* * *

Don Pancho habló en el concurrido y plural homenaje que el emecista Dante Delgado le organizó en la Cámara Alta al Ingeniero Cárdenas. Bautizaron con el nombre del fundador del PRD uno de los salones del Senado, y hasta un busto le hicieron.

En su mensaje, Cuauhtémoc deslizó un apunte con un claro destinatario: “Los avances que hemos tenido en materia democrática se deben al pueblo de México. No hay partido o funcionario que pudiera adjudicárselos de manera individual”.

¿Adivinó de quién se trata? No es difícil saber.

Por allí vimos al doctor José Narro y a Ivonne Ortega, ex priistas; al coordinador del PAN, Mauricio Kuri, y del PRD, Miguel Mancera.

También escuchamos a Higinio Martínez y a Félix Salgado gritarle a Labastida cuando dijo lo de Cárdenas “¡Por eso no hubieran cometido fraude!”.

* * *

Es falso lo que repiten el Presidente y sus acólitos de que no hay aumento de impuestos en el paquete económico del 2020.

No es por presumir, pero una atenta leída a la Ley de Ingresos basta para saber que sube el IEPS en refrescos, cigarros, cervezas, alimentos calóricos y que eso repercutirá en los precios al consumidos.

Lo triste es que muchos les creen.

* * *

El pleito Batres vs Monreal nomás no baja de tono. Lo atiza el afán que tiene el noqueado ex presidente de la Mesa Directiva de desquitarse de su coordinador parlamentario, al que acusa de haber frustrado su reelección.

Martí ha presentado dos iniciativas de ley etiquetadas para Monreal. Una fue para eliminar los senadores pluris y la otra para rotar la presidencia de la Jucopo.

Le preguntamos a Monreal sobre ese tema. Respondió con una contundente pregunta ¿Por qué no lo hizo cuando fue Presidente de la Mesa Directiva?

“Se equivoca porque finalmente las dos, aún cuando se aprueben, entrarían en vigor en el 2024. Las leyes no tienen efecto retroactivo. Está en el 14 Constitucional”, puntualizó el de Zacatecas.

* * *

Ya va para nueve meses y no hay resultados en la investigación sobre la tragedia que le costó la vida a la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y a su marido, el senador Rafael Moreno Valle.

Lo lamentable es que los vacíos de información se llenan con rumores y especulaciones sobre un posible atentado.

Hay un helicóptero en perfectas condiciones que el pasado 24 de septiembre cayó al revés, sin que se sepan las causas; un piloto calificado y experimentado, y un clima favorable a la navegación aérea.

Los sospechosos son muchos: huachicoleros; el narco; los enemigos políticos del morenovallismo.

Le preguntamos del tema al gobernador de Puebla Miguel Barbosa. Esto fue lo que respondió:

“Soy el primer interesado en que se conozca cualquier causa de ese accidente. Es poco afortunado que los investigadores (de la Federación) salgan de tiempo en tiempo a decir una “cosita de nada”. Ya debería haber elementos para decir si fue o no accidente.

“Hay una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado que está abierta, pero la que sigue el curso de todos los peritajes es la que está en la Fiscalía General de la República.

“De las actuaciones que están acá, hechas por el Fiscal nombrado en el tiempo de Tony Gali, no existe ningún indicio de que haya sido un hecho provocado.

“Nosotros estamos listos para recibir la información que se tenga. No tenemos ningún indicio para opinar sobre la causa del accidente…”, remata.

FIN.