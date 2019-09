Diseña Cámara de Diputados protocolo de actuación ante concentraciones

México.- La Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Secretaría General trabajan, de manera coordinada, para generar un protocolo de actuación ante concentraciones que se presenten en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, afirmó en entrevista la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández.

“Estaremos trabajando, de manera coordinada, la Junta, la Secretaría y la Mesa Directiva para generar un protocolo de actuación para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió ayer”, agregó la diputada.

Informó que, junto con el diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Jucopo, pidió a la Secretaría General presentar un protocolo de actuación ante estos casos.

Lo anterior, en referencia a la salida de trabajadores, legisladores y visitantes de la Cámara de Diputados, ayer, por rumores que se difundieron respecto de que el recinto legislativo sería bloqueado por manifestantes.

La diputada Laura Rojas señaló que este hecho generó preocupación, por lo que se tomó la decisión, de manera consultada, entre la Jucopo y la Mesa Directiva, “de dejar retirar al personal para que no hubiera ningún problema en caso de que se cerrara la Cámara”.

“Fue una medida preventiva, consultada, como se expresó el día de ayer, entre la Jucopo y la Mesa; no fue una decisión unilateral, la ejecutó el personal que depende de la Secretaría General”, reiteró.

La legisladora indicó que su obligación, como presidenta de la Cámara de Diputados, “es salvaguardar las instalaciones y seguridad del personal del recinto”.

Añadió que se ha mantenido un diálogo, a través de la Secretaría General, con los manifestantes pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se encuentran en las inmediaciones del Palacio Legislativo, “y ahorita tenemos la garantía de que no van a cerrar los accesos”.

Puntualizó que se debe continuar el diálogo, porque “son ciudadanos que merecen ser atendidos, tienen el derecho de ser escuchados y las comisiones, por supuesto, tienen la obligación de atenderlos”.

Enfatizó que como presidenta representa la unión de la Cámara de Diputados, por lo que respetará las expresiones de cada uno de los integrantes de esta LXIV Legislatura.

Cuestionada sobre las declaraciones que emitió momentos antes la diputada Tatiana Clouthier (Morena), dijo: “Yo no voy a entrar en ningún diálogo con ningún diputado, ahora yo represento la unidad de la Cámara de Diputados; por supuesto yo no comparto las declaraciones de la diputada, pero no le voy a responder, merece todo mi respeto igual que cualquier otro de los diputados”.

Rojas Hernández adelantó que esta tarde se reunirá la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, integrada por la presidenta de la Mesa Directiva y los coordinadores parlamentarios, a fin de analizar el tema.

Abundó que mañana jueves se desarrollará la sesión ordinaria de manera regular; está convocada a las 11:00 horas.

Con información de la Cámara de Diputados