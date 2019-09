Felipe Calderón celebra que AMLO avale “legítima defensa” a militares ante agresiones

México.- El expresidente de México, Felipe Calderón celebró que se deje actuar a los militares en “legítima defensa”.

El exmandatrio que gobernó del 2006 al 2012 aplaudió la acción de Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, por la decisión, la cual fue respaldada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acción que también destacó.

López Obrador fue cuestionado durante La Mañanera sobre el tema y dijo que avalaba que respondan en legítima defensa pero que nunca violando los derechos humanos.

“La recomendación es que no hay abusos de poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos, que no suceda lo de antes, que había razias y masacres”, dijo el presidente.

El Heraldo de México