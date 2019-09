Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, dio a conocer los términos del acuerdo al que se llegó con la empresa Fermaca.

Con este acuerdo, relacionado con los gasoductos para el transporte de gas natural, se tendrá un ahorro de 672 millones de dólares.

Además, se logró la reducción de las tarifas en el gasoducto La Laguna- Aguascalientes de 25 por ciento, al pasar de 14 a 11 centavos de dólar; mientras que Villa de Reyes-Aguascalientes- Guadalajara bajó 18 por ciento al pasar de 12 a 10 centavos de dólar.

Así también, se negociaron 10 años adicionales de servicio de transporte de gas natural, beneficio para la empresa que puede compensar las reducciones y da a la CFE un contrato por 10 años más.

Al ampliar la duración del contrato por dicho lapso se asegura el suministro de gas natural a una tarifa de servicio de transporte competitivo, mientras que al renegociar las tarifas se evitó precios crecientes del transporte de gas natural en montos insostenibles para la CFE.

De los siete gasoductos que se negociaron, dos son propiedad de la empresa Fermaca: La Laguna- Aguascalientes y Villa de Reyes-Aguascalientes- Guadalajara.

Bartlett Díaz explicó que la importancia de estos dos gasoductos es destacada, “ya que traen gas barato de Texas, Estados Unidos, al precio más barato del mundo y lo traen a todo el centro del país, Aguascalientes y Guadalajara”.

Cabe señalar que fue el presidente López Obrador quien convocó a la empresa productora del Estado y Fermaca a lograr un acuerdo en beneficio del país, luego del alcanzado entre la CFE y Carso, IEnova y TC Energ, el pasado 26 de agosto.

Por su parte, el titular del Ejecutivo señaló que con este acuerdo se evitó acudir a tribunales internacionales en beneficio del país y de las propias empresas.

Destacó que con los contratos, se obtienen rebajas en las tarifas, lo que beneficia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “tenemos asegurado el gas a buen precio para 20 años”, dijo.

“No olvidemos que la mayor parte de la energía eléctrica se produce con gas lo que garantiza su abasto (…) Se demuestra también que con el diálogo se puede llegar a acuerdos en beneficio de empresas y del gobierno que representa el interés de los ciudadanos, del pueblo”, indicó.

Al ser cuestionado sobre el reportaje que el periodista Carlos Loret de Mola hizo sobre propiedades de Manuel Bartlett, el funcionario reiteró que es falso lo publicado y agradeció que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo investigue porque todo su patrimonio es transparente y resultado de su trabajo.

“Tengo toda una vida en el servicio al gobierno mexicano. Tengo todo el patrimonio perfectamente definido en mis declaraciones y jamás se me ha acusado de corrupción en todos estos años. He manejado muchos recursos y todo está en declaraciones”, señaló.

“Aprecio que la Función Pública inicie la investigación porque mis datos son correctos, el reportaje es falso. Se me atribuyen propiedades que no son mías”, expresó.

Sobre este tema, López Obrador defendió a Bartlett Díaz y reiteró que los ataques en su contra provienen de los conservadores que ya no pueden saquear como lo hacían antes.

Aseveró que los reportajes contra Bartlett Díaz “tienen que ver con los grupos de intereses creados, que lucraron durante los 36 años de la política neoliberal (…) Es lógico que no les gusta a los conservadores porque se habían dedicado a robar, a saquear; ese es el fondo de esta oposición.

Además, agradeció al funcionario que no se propicie la entrega de sobornos. “Agradezco a Bartlett su ayuda para limpiar de corrupción a la CFE. Nuestros adversarios que se dedicaron a saquear, ahora están tratando de confundir para enrarecer el ambiente. Piensan que todos somos iguales”, sostuvo.

Al ser repetidamente cuestionado sobre el fraude electoral de 1988, el titular de la CFE recomendó a los periodistas leer el libro La caída del sistema. Un caso jurídico para una posterior discusión.

Luego de que un diputado local en Tabasco planteó reformar la Constitución para que el presidente López Obrador gobierne seis años más, el jefe del Ejecutivo federal indicó que no tiene esa intención y por eso se aplica “para hacer las cosas bien” en su periodo.

“Ya hasta firmé” un compromiso de no reelección, ante notario público, mencionó López Obrador al ser cuestionado sobre la propuesta del diputado de Morena, Charlie Valentino, y refrendó que él es maderista y cree en el principio de no reelección.

Tras señalar que “me estoy aplicando a fondo, para hacer las cosas bien en mi periodo, no tengo esa intención (de reelegirse)”, indicó que también actúa de manera precavida para que en caso de que regresen los que se fueron no den dar marcha atrás a lo que va a quedar establecido, “va a ser muy difícil dar marcha atrás a la transformación y si no regresan, mejor”.

López Obrador destacó que fue exitosa la reunión del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y agradeció al presidente norteamericano Donald Trump su actitud de respeto a México así como la voluntad al diálogo.

Detalló que en el encuentro de ayer entre los equipos mexicano y estadunidense, en Washington, sí hubo acuerdo en el tema migratorio para mantener la misma política de cooperación, “para el desarrollo, de amistad, de hacer a un lado la confrontación”.

“Fue una reunión cordial, distinta, de mero trámite, a la reunión de hacer tres meses con el vicepresidente de Estados Unidos; en aquella ocasión no fueron groseros, pero sí estaban en una postura más rígida, ahora fue distinto, hubo un reconocimiento a que se cumplieron los compromisos de parte nuestra y se alejó la amenaza de imponer aranceles de manera unilateral a las mercancías mexicanas”.

Así mismo, convocó al gobierno del país vecino a aprobar el T-MEC, pues dijo, “es un acuerdo que conviene a todos”.

Respecto el anuncio de la Sedena de responder a las agresiones con “uso moderado de la fuerza”, el presidente confirmó que así será, por lo que recomendó que “no haya abusos de poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos”.

Agregó que se tiene que respetar la vida, porque todos son seres humanos. “Nadie está autorizado para ajusticiar, para rematar heridos, para masacrar”.

Así mismo, destacó la labor de la Marina y el Ejército, de quien señaló se han conducido con responsabilidad.