Presentan los nuevos iPhone; llega la triple cámara a Apple

México.-La meta de Apple es ofrecer herramientas que permitan a las personas hacer cosas grandiosas, ya sea trabajando, creando o simplemente divirtiéndose, aseguró el CEO de la compañía, Tim Cook.

Ante la audiencia reunida en el Steve Jobs Theater y millones más vía online, el directivo confió en que están innovando para enriquecer la vida de las personas, muestra de ello es el lanzamiento de nuevos teléfonos inteligentes, nuevas generaciones de iPad y Apple Watch, así como el esperado lanzamiento de nuevos servicios.

IPHONE 11

Uno de los dispositivos más esperados era el nuevo smartphone de la manzana, el cual cuenta con tres modelos llamados iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max.

iPhone ha cambiado la manera en que vivimos y en formas que no nos imaginábamos. Nuestros clientes aman iPhone y tratamos de hacerlo mejor”, aseguró Cook.

Es por eso que estos nuevos equipos están diseñados con ciento por ciento aluminio reciclado y vidrio, cuentan con un nuevo diseño de geometría 3D para la cámara trasera y nuevas tecnologías.

Algo que comparten los tres modelos es la integración del procesador A13 Bionic que, de acuerdo con los directivos, es el que ofrece mejor desempeño y gráficas del mercado.

A detalle, el iPhone 11 tiene una pantalla de 6.1 pulgadas de retina líquida, así como una cámara trasera doble con sensores de 12 megapixeles con lente gran angular y ultra gran angular. La cámara frontal también es de 12 megapíixeles y ofrece, por primera vez, la función de cámara lenta.

Además, tiene una batería que dura todo el día, resistencia al agua y estará disponible en varios colores.

En cambio, el iPhone Pro tiene una pantalla de 5.8 pulgadas y el iPhone Pro Max de 6.5 pulgadas, ambas del tipo Super Retina XDR. Así como como una triple cámara trasera con sensores de 12 megapxeles y gran angular, ultra gran angular y telefoto.

Mientras que la batería dura hasta 20 horas, dependiendo del modelo, y están diseñados en acero inoxidable y vidrio.

Los tres modelos estarán disponibles en las tiendas a partir del 20 de septiembre con un costo inicial de 699 dólares para iPhone 11, 999 dólares para iPhone 11 Pro y mil 99 dólares para iPhone 11 Pro Max.

APPLE ARCADE

Cook también anunció que el servicio de videojuegos llamado Apple Arcade estará disponible a partir del 19 de septiembre a través de App Store.

Su costo será de 4.99 dólares mensuales para la suscripción familiar, con un mes de prueba gratis y un portafolio de más de 100 juegos muchos de ellos exclusivos.

Los títulos podrán descargarse y jugarse offline en varios dispositivos como iPhone, Mac o iPad, se agregarán nuevos juegos cada mes y la suscripción familiar contempla hasta cinco personas.

APPLE TV+

Tampoco perdió la oportunidad para dar más detalles sobre este servicio de streaming que ofrecerá historias “innovadoras y con propósito”.

Estará disponible a partir del 1 de noviembre en varios países con una suscripción familiar de 4.99 dólares y un año gratis en la compra de un dispositivo de la manzana.

Además de recordar las nuevas series que ofrecerá como For All Mankind, Dickinson y The Morning Show, mostró el avance de la nueva serie llamada See, con Jason Momoa como protagonista.

APPLE WATCH SERIES 5

La quinta generación de este reloj inteligente tiene nuevas funciones como la pantalla retina siempre activa, brújula y llamadas internacionales de emergencia. Al mismo tiempo que mantiene una batería de casi 18 horas y herramientas clave como monitoreo de frecuencia cardiaca y de ruido.

