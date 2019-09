Salma Hayek reitera su amor por México

México.-La actriz, productora y empresaria veracruzana Salma Hayek aprovechó la presentación de la serie Monarca, la cual produce, para aclarar que ama a su país y que su manera de proteger a México es no escribir en sus redes sociales todo lo que le duele de lo que pasa, pues afectaría a la economía.

Quiero aclarar que hay muchas cosas que no puedo decir en Instagram. Es verdad que comenté lo que está pasando en Coatzacoalcos (el asesinato de varias personas en un bar), me gustaría poner muchísimas otras cosas, porque no es la primera vez que esto sucede en mi tierra, pero no lo hago, porque la mayoría de mis seguidores son en el extranjero, entonces qué es lo mejor que puedo hacer por México, ¿enojarme y decir que el feminicidio… etcétera?, si lo hago no van a hacer nada en México por un post en Instagram, pero se va a enterar el resto del mundo.

Atraigo atención a los problemas que nos pueden afectar en el turismo, con personas que están tratando de invertir en México y muchas otras cosas, con la imagen del país, no es que no ponga más en las redes sociales porque no me interesa mi país, sino porque es mi manera de protegerlo”, enfatizó

La veracruzana aseguró que no le interesa hacerse de más seguidores, si eso es en contra de México.

Hablar de todo lo que me molesta me haría quedar mejor, pero no me interesa, quiero poner cualquier granito de arena que camine hacia el lugar más positivo.

Instagram no debe ser el lugar donde se solucionan estas cosas, me importa muchísimo mi país, pero las redes sociales no es el lugar para resolverlo, creo que se tienen que hacer las cosas con las mejores intenciones, no para el show. Entonces hay que tratar de que la gente vuelva a tener confianza en el país”, explicó.

Monarca es una serie en la que participa Ventanarosa, casa productora de Hayek, y gira en torno a una familia cuyo imperio tequilero y hotelero es manejado por hombres, con ciertos rasgos de corrupción.

Durante la presentación de Monarca, la actriz y productora Salma Hayek estuvo acompañada por Osvaldo Benavides, Rosa María Bianchi, Irene Azuela y Juan Manuel Bernal. Fotos: Pavel Jurado

El patriarca al querer enderezar el camino, le pasa la estafeta a su hija, un acto que plantea el empoderamiento de la mujer.

Dentro de la trama está Ana María (Irene Azuela), quien es una mujer muy preparada, que incluso pelea por los derechos de la mujer, pero que cuando se ve frente a la posibilidad de manejar un imperio se pregunta: ¿lo puedo hacer? Creo que es un momento que estamos viviendo todas las mujeres del mundo, ojalá que cuando lo vean entiendan que podemos hacer absolutamente todo”, declaró Hayek.

Esta serie, que se estrena este viernes y llegará a 190 países, es protagonizada por Irene Azuela, Osvaldo Benavides, Juan Manuel Bernal y Rosa María Bianchi, quienes acompañaron a Hayek en esta presentación.

Contar la anécdota de la trama dio pie para que Hayek confesara que ella también sufrió el machismo.

Sí, sufrí cierto machismo cuando traté de levantar una película como productora en México, y eso que ya tenía una carrera fuerte fuera del país. Creo que se ha avanzado mucho, porque noté una gran diferencia esta vez que vine”, indicó.

Pero no sólo notó eso, pues Salma también sintió la diferencia en la manera de producir, cabe recordar que ha hecho proyectos en Estados Unidos como Ugly Betty o El profeta.

La diferencia de producir en México y Estados Unidos es que allá hay mucho más industria de mercado, se hacen tantas cosas y hay competencia para los departamentos; tienes mucho más de dónde escoger, y pienso que México está en un momento importante para el cine y la televisión, porque compañías como Netflix están fomentando esa competitividad que es muy sano, nosotros entramos en el momento donde hay más demanda de proyectos que de gente con la preparación, porque no tenían la oportunidad de hacer este trabajo.

Esto por un lado puede hacer el trabajo más difícil, pero es muy satisfactorio, porque se da la oportunidad para que la gente madure dentro de estos trabajos y con esto crecemos todos en México. No saben cuánto amor y cuántas ganas le echó todo mundo, y eso es muy importante”, señaló.

Por otro lado, el elenco coincidió en que este proyecto es un reflejo del México actual, olvidando un poco el tema del narcotráfico y combinando la realidad con el melodrama puro.

Es un espejo de la realidad y lo que me gusta de este proyecto es ver cómo un núcleo, cómo los problemas de una familia adinerada, pueden afectar a un país entero, tiene el drama interno, la pugna y el poder que tienen a nivel nacional, por el tema de las corruptelas, en fin, es muy interesante”, adelantó Benavides, quien además vive una doble vida, por un lado es el esposo ideal y por otro tiene un amante.

Mi personaje decide no ser parte de esas prácticas que no le gustan, es periodista que le da voz a quienes no la tienen, pero de pronto se ve envuelta en un mundo de hombres, de un sistema aplastante para las mujeres”, comentó Irene Azuela.

Creo que es un retrato de cómo se vive el poder desde la perspectiva de estos multimillonarios, es un espejo de la realidad que vivimos, no es un cuento de fantasía”, aseguró Juan Manuel Bernal.

Para Rosa María Bianchi, Monarca representa su acercamiento con las nuevas plataformas y la nueva forma de hacer televisión.

Es muy interesante cómo se trabaja desde esta trinchera, son muchas las personas involucradas y cada día conozco a más que tienen un papel importante en la toma de decisiones”, concluyó.

