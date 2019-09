Sofía Castro podría estar estrenando novio

México.-A un par de meses de haber concluido su romance con el actor Juan Pablo Gi,Sofía Castro aparentemente se está dando una nueva oportunidad en el amor, el afortunado sería un chico al que conoció en Nueva York.

Fue a través de sus historias de Instagram que la hija de Angélica Rivera se dijo enamorada a la par que compartía una fotografía de sí misma acompañada de un hombre al que le cubrió el rostro con la ayuda de un palpitante corazón. La publicación de acompaña de las palabras: “I fell in love in New York City (Me enamoré en la Ciudad de Nueva York).

Hábilmente la actriz cuidó los detalles pues sus seguidores de la red social no tienen idea de quién podría tratarse. Siento un poquito observadores su cuerpo indica que se trata de un muchacho mas o menos de la edad de Sofía, es decir veinteañero.

La hija de Angélica Rivera se estaría dando una nueva oportunidad en el amor@sofia_96castro

Esta sería la primera relación de Sofía luego de haberse separado del mexicano Juan Pablo Gil, con quien sostuvo una relación sentimental de dos meses la cual terminó en los mejores términos por razones desconocidas.

Sin pleito alguno, ambos dejaron claro que conservarían una linda amistad.

Mientras se presume que ella la hija de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro está estrenando galán, se sabe que el actor de Nosotros Los Nobles disfruta de su soltería.