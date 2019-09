¿Y dónde está la lana?

Héctor Moctezuma de León.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, presentó el paquete económico para el 2020, un documento ambicioso, con cuatro prioridades con las que se espera relanzar la economía, pero hay un obstáculo: ¿En dónde está la lana, el recurso para sacar adelante las grandes obras? Como decía el cómico: “no hay, no hay”.

Las expectativas del gobierno de la 4ª son muy altas, pero bajando a la realidad, no está el horno para bollos, ¿de dónde sacará el señor Herrera los recursos para las granes obras de infraestructura? Los financieros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya se dieron cuenta de que con el dinero que se ahorre vía combate a la corrupción, no alcanza, los 6 billones que seguramente autorizarán los legisladores por el mes de diciembre, estarán muy amarrados por el gasto corriente y la enorme deuda que le dejaron las administraciones anteriores.

Hacienda tendrá que agarrarse de todo, sacar dinero de las piedras, algunas propuestas como las del diputado Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, de acabar con la facturación falsa, aunque significa una enorme evasión fiscal, no es suficiente para lo que significa el gran hoy en las finanzas públicas del país.

Cuántas veces hemos escuchado que una de las soluciones podría ser la ampliación de la base de contribuyentes, pero gobiernos van y gobiernos vienen y seguimos en lo mismo, las cargas son para los causantes cautivos, como usted y yo.

El panorama para el próximo año no es nada halagüeño y se tendrá que renunciar a algunas promesas de campaña, con todo y que en las mañaneras se diga que lo que se promete se cumple.

*****

En Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, a quien apodan “El Chapito”, ganó la elección extraordinaria para dirigente estatal del PAN y le arrebató el control del panismo en la entidad a la familia Yunes, por lo que Chiquiyunes -Miguel Ángel Yunes Márquez- se quedará con las ganas de repetir como candidato a la gubernatura del Estado, dentro de cinco años… No cabe duda de que Alfredito del Mazo, el desgobernador del Estado de México, tiene los afectos del centro, después de escuchar a Santiago Nieto decir que no se le investiga por lo de la lana de Andorra, no queda la menor duda del pejeafecto que se le tiene… Mientras Marcelo Ebrard viaja a Washington para cantar misión cumplida, allá en la Unión Americana el presidente Donald Trump vuelve a la carga con su muro y anuncia que, para finales del 2020, habrá 800 kilómetros construidos. Por vacaciones, esta columna dejará de publicarse del viernes 13 de septiembre al viernes 20 del presente. Gracias.