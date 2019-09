Aprueba Comisión que nombre y signos utilizados en marcas correspondan con productos ofertados

México.- La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, que preside el diputado Fernando Galindo Favela (PRI), aprobó reformas a la Ley de Propiedad Industrial, con el objetivo de establecer que el nombre y signos utilizados en una marca deberán corresponder con el producto ofertado.

El cambio realizado al artículo 95 del marco jurídico precisa que para el registro y renovación el interesado deberá acreditar que el nombre y los signos utilizados en la marca correspondan con el producto que se ofrece.

Modifica el artículo 90 de dicha ley para puntualizar que no serán registrables como marca las descripciones susceptibles de crear confusión sobre la composición que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) estime o haya declarado notoriamente.

Lo anterior entendiéndose como falsas las cualidades o composición que pretendan distinguir.

Del PES, el diputado José Ángel Pérez Hernández pidió retirar este dictamen, ya que consideró se requiere realizar mesas de análisis con el IMPI, Profeco y partes afectadas, para evitar duplicidad y confusiones, así como tener mejores elementos para dictaminar.

De MC, la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega dijo que anteriormente en otros ámbitos se ha buscado evitar la competencia desleal y darle certeza al consumidor, como fue en el mercado de la joyería, por lo que de aplicarse, en este caso, ayudaría a evitar problemas de salud como la obesidad.

Al dar su posicionamiento, el diputado del PT, Benjamín Robles Montoya consideró que esta reforma ya estaba contemplada en la ley, por lo que dijo desconocer la intención de reiterar algo que ya se incluía en el marco.

El diputado Francisco Javier Guzmán De La Torre (Morena) propuso crear un organismo con atribución de certificar la veracidad de un producto.

La diputada Claudia Reyes Montiel (PRD) explicó que para acreditarse se requiere una serie de requisitos, como se hace cuando se realiza cualquier gestión. “No es un asunto que sólo se deje así tal cual en la propuesta, hay normas oficiales que deben cumplirse”.

La diputada María Teresa Marú Mejía (PT) agregó que la acreditación no es sólo llegar y ya se da, porque si se habla de un producto como la leche, primero debe acreditarse el certificado de origen y otros datos que deben darse para que no haya duplicidad de producto. “Si sólo para dar de alta un nombre en publicidad nos tardamos 45 días; no es tan sencillo”.

La diputada Melba Nelia Farías Zambrano (Morena) se pronunció a favor de este dictamen pues “no se puede seguir engañando a los consumidores”, porque hay marcas son una total mentira.

El diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo (Morena) abundó que estas modificaciones reflejan la defensa de los derechos de los consumidores para poner un alto a los atropellos.

La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (PAN) dijo que, si bien esta reforma no menciona la palabra “lácteos”, esta va a modificar distintos ámbitos, por lo que se requiere tener claridad.

El presidente de la Comisión de Ganadería, Eduardo Ron Ramos (MC), y proponente de la iniciativa, explicó que esta fue suscrita por todos los partidos integrantes de la instancia legislativa que encabeza a fin de “no seguir engañando los consumidores en detrimento del sector lechero”.

“La iniciativa fue presentada hace seis meses, tiempo suficiente para que la estudiaran. Hay cientos de productores lecheros con la incertidumbre de si pasará o no”.

Explicó que existen quienes ofertan fórmulas lácteas, lo que las personas consideran que es leche. “Por cada litro que se consume los productores de leche pierden”.

También de la Comisión de Ganadería, la diputada Carmen Mora García, indicó que su bandera es el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas, especialmente cuando se está a favor de la salud.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) preguntó quién y cómo hará la acreditación, pues no se precisa qué autoridad verificará la veracidad de las cualidades en relación con la marca y producto. “Se ha dejado desprotegido a quienes se quería proteger”.