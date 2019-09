Así no habrá paz, señor presidente

Héctor Moctezuma de León.

La Secretaría de la Defensa Nacional hizo del conocimiento de la sociedad, que “ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los que el personal militar o la Guardia Nacional acudan con objeto de garantizar la seguridad y la paz del país, sean objeto de una agresión se actuará en su defensa legítima conforme al Uso de la Fuerza y su gradualidad, para proteger la vida e integridad física de los miembros de las Fuerza Armadas, con estricto apego al orden jurídico vigente y a los Derechos Humanos”.

El anuncio dado a conocer por la parte del martes, recibió el beneplácito de un importante sector de la sociedad y aplausos en los medios de comunicación, pero por la mañana del miércoles el gozo se fue al pozo, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador suavizó el anuncio, dijo que los delincuentes también son seres humanos.

No señor presidente, los delincuentes no son gente buena como usted los considera, mucho menos hermanas de la caridad, no se van a portar bien como usted los exhorta, son maleantes que no se tientan el corazón para realizar sus crímenes, atracar o cualquier otro delito. Así nunca podrá haber paz en el país si usted les tiene esas consideraciones que la gran mayoría de la población reprueba y que ahora los soldados tienen que padecer.

¿Hay que tener consideración con personas como las que este martes acribillaron, de la forma más cobarde, por la espalda a dos ministeriales del Estado de México? ¿o con quienes llegan a un lugar de esparcimiento y acribillan a las personas que allí se encuentran, no importando sí se llevan entre las patas a niños inocentes? En ningún país del mundo la tienen.

Deje a los soldados, a los policías y a los guardias que hagan su trabajo y verá que de esa manera habrá resultados a favor de la paz que tanto ansía la mayor parte del pueblo de México, ese pueblo bueno del que usted habla, pero que cada vez se siente más impotente ante la violencia y un gobierno incapaz de garantizar su seguridad.

***

Laura Angélica Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, y su par, la diputada Tatiana Clouthier, andan agarradas del chongo en lugar de dedicarse a las funciones para las cuales fueron electas o llevadas por sus partidos a San Lázaro, no les parece, con el riesgo de que me califiquen de misógino, ya están grandecitas… Que un diputado, de ésos que nunca se suben a la tribuna, se pronuncie por la reelección del presidente en turno, como lo hizo el diputado tabasqueño, Charly Valentino, no es nuevo, en el sexenio del presidente Miguel Alemán el diputado Alfonso Reyes H. Hizo lo mismo y le llovieron las críticas. Reyes H. terminó su carrera política como secretario particular de Oscar Flores Tapia cuando éste fue secretario general de la CNOP… Este lunes acudí a una oficina de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, la que se localiza dentro de la Comercial Mexicana de Revolución y me encontré con una agradable sorpresa, los empleados, todos jóvenes menores de los 30 años, son muy eficientes en sus funciones y atienden con una gran amabilidad, no todo es malo en la ciudad.

circuitocerrado@hotmail.com

@HctorMoctezuma1