Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- Esta mañana durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio un reporte sobre la reunión del acuerdo bilateral que mantuvo la cancillería mexicana con sus homólogos de Estados Unidos.

El primer mandatario destacó que el día de ayer sostuvo una conversación telefónica con el presidente Donald Trump “en muy buenos términos” y destacó que se mantiene una buena relación con el país del norte, sin deferencias ni discrepancias que puedan afectar la economía y el desarrollo de nuestro país.

Agregó que existen “condiciones inmejorables” para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón informó que a 90 días de ponerse en marcha el acuerdo bilateral con los Estados Unidos sobre el tema migratorio, calificó como exitosa la reunión de esta semana con Mike Pence y otros funcionarios estadunidenses.

Como resultado de estas acciones por parte del gobierno mexicano se implementaron programas de desarrollo en el sur de México y el norte de Centroamérica con el que se crearán 60 mil empleos.

Señaló que de junio a la fecha se redujo en 58.7 por ciento el flujo migratorio de mexicanos a Norteamérica y de un 70 por ciento de centroamericanos, por lo que consideró que la estrategia del Gobierno mexicano ha sido exitosa.

En otro tema, Ebrard Casaubón destacó que Estados Unidos debe hacer “muchísimo más” para frenar el tráfico de armas hacia México y agregó que el objetivo no solo es reducir el ingreso de armamento sino congelarlo.

Adelantó que el Gobierno mexicano publicará cada mes un reporte de cuántas de las armas incautadas proceden de Estados Unidos.

El gobierno de “Estados Unidos tiene que hacer muchísimo más (contra el tráfico de armas). Lo que están haciendo es muy poco o casi nada. México va a estar exigiendo las acciones que Estados Unidos debe tomar, en reciprocidad a las que México está tomando”, precisó.

Recordó que desde julio pasado propuso puntos fronterizos para evitar tráfico de armamento y se detectó que el 41 por ciento de armas que proceden de Estados Unidos son de Texas.

Detalló que al menos el 70 por ciento de los delitos con armas de fuego en México están relacionados con compras de armamento en el país vecino.

Finalmente, Ebrard Casaubon adelantó que en este mes habrá una reunión con el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, sin embargo, aún falta “confirmar fecha, lugar y hora.

“Va a ser muy buena para aterrizar el programa que queremos con la frontera de Guatemala; él ha manifestado interés”, puntualizó.

Tras las declaraciones de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al considerar que las investigaciones han sido lentas y sin resultados, el presidente López Obrador señaló que “tienen toda la razón”. “Son muchos años sin ellos, sin sus hijos. Todos sabemos cómo es el amor de los padres a los hijos”.

Dijo que los los padres de los jóvenes desaparecidos tienen razón en pedir resultados y conocer dónde están sus hijos, “esa es la demanda de ellos y eso es lo que nosotros también deseamos, estamos haciendo todo lo que se puede y se debe” para encontrarlos.

“Nuestro interés es continuar con la búsqueda de los jóvenes porque es un asunto de la más alta prioridad para el gobierno, es un asunto de justicia, es humanitario, todos estamos trabajando con ese propósito”, enfatizó.

Sin embargo, luego de la reunión que mantuvo el día de ayer con los papás, subrayó que no van a faltar recursos para la investigación sobre los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Además, informó que a petición de los padres y madres de estos jóvenes, la próxima semana se reunirán con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. “Yo voy a estar presente, vamos a reunirnos cada dos meses, yo espero que no sean muchas reuniones para que podamos dar la información”.

El primer mandatario calificó como “farsantes, arribistas y corruptos” a los senadores opositores que interpondrán acción de inconstitucionalidad contra la reforma sobre facturas falsas y empresas fantasma.

“Es hasta de pena ajena, defendiendo a defraudadores; llegar al extremo de que se opongan a que se castigue a defraudadores es muestra de que tienen problema esos partidos, tienen una profunda descomposición al interior”, aseguró.

Respecto a las plazas que tendrán en automático los estudiantes de las escuelas normales rurales, el titular del Ejecutivo federal, confirmó que, en efecto, será éste el procedimiento que se llevará a cabo, pues los maestros de México están bien capacitados y no necesitan ninguna evaluación.

“El que salga de la escuela normal, va a salir con su plaza, aunque se molesten los conservadores”.

La propuesta de que los jóvenes egresados de la Escuela Normal salgan con plaza es mía, no me dejo presionar por nadie yo tengo mi propio criterio; actúo en función del interés general a partir de argumento y de la razón, aseveró.

Señaló que la propuesta del pase automático es suya y no por presión de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE).

“No me dejo presionar por nadie, yo tengo mi propio criterio, no me dejo intimidar por nadie, actúo en función del interés general a partir de argumento y de la razón, no siquiera ellos me lo plantearon, yo lo plantee porque yo quiero fortalecer la educación pública”, sostuvo.

Reiteró que no se van a cerrar las Escuelas Normales, “al contrario, se van a abrir más y el que salga va a salir con su plaza, aunque no les guste a los conservadores”.

López Obrador descartó que el pase automático ponga en riesgo la calidad de los maestros y aclaró que será en correspondencia con las vacantes, “pero que las plazas las cubran y tengan preferencia los egresados de las normales públicas”.

“Eso de su mala formación tiene que ver con la política neoliberal y con la agenda que establecieron en Estados Unidos para imponer las llamadas reformas estructurales, en un asunto fundamentalmente ideológico, nosotros nos apegamos a la realidad”, asentó.

El Ejecutivo federal reiteró la obligación del Estado de garantizar educación gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, “es cosa de entender que ya estamos en la época post neoliberal”.

López Obrador informó que la FGR está haciendo una investigación por las ejecuciones en Nuevo Laredo.

“La fiscalía está haciendo una investigación, pero nosotros ayudamos en todo; no se permiten ejecuciones, no se permiten tiros de gracia, rematar heridos, masacres a nadie, a ningún ser humano, eso no se va a tolerar, que las instancias investiguen”, resaltó.