López Obrador defiende y promueve plazas automáticas para maestros normalistas

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue él mismo quien propuso que los egresados de las escuelas normales del país obtengan plazas magisteriales “automáticas”, la cual es una de las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y agregó que promoverá la apertura de más planteles de este tipo en el país.

“Sí, yo lo promoví”, respondió a la prensa en su conferencia matutina cuando le preguntaron si creía conveniente que los egresados normalistas tengan plazas de maestros sin una evaluación previa, como lo recomiendan organismos internacionales.

“Sí, yo planteé eso, yo sugerí eso. Sólo que se ponga en correspondencia con las vacantes, pero que las plazas las cubran y tengan preferencia los egresados de las normales públicas”, agregó.

Incluso, el mandatario federal comentó que sería bueno eliminar los exámenes de admisión a las universidades, para que todos los jóvenes tengan acceso a la educación.

“Vamos a hablar físico, vamos a usar el lenguaje tecnocrático: es que es un nuevo paradigma, ya se acabó la política privatizadora en materia de educación. Hizo mucho daño eso, lo de los exámenes de admisión, los usaron para rechazar a jóvenes que querían estudiar y pasaban el examen, no es que no pasaran el examen, todavía nos deben una explicación”, agregó.

Al reiterar que en el “periodo neoliberal” millones de jóvenes fueron rechazados con el argumento de que no pasaban la prueba, dijo que era una regla para la supuesta calidad de la enseñanza. Y acusó que también se intentó acabar con las escuelas normales “para que cualquiera pudiese ser contratado como maestro”.

Entonces, López Obrador adelantó que su gobierno apoyará ese sistema.

“No se van a cerrar las escuelas normales y el que salga de la Normal va a salir con su plaza, aunque no les guste a los conservadores”.

La prensa le preguntó si ello no pondría en riesgo la calidad de la docencia, a lo que respondió: “No, al contrario, los maestros de México están capacitados y ya basta de estar partiendo de supuestos falsos; se destinó muchísimo dinero para desprestigiar a los maestros”.

El tabasqueño negó que la CNTE lo haya presionado para tomar esa decisión. “Yo no me dejo presionar por nadie. Yo tengo mi propio criterio. No me dejo intimidar por nadie, actúo en función del interés general… Ni siquiera ellos lo plantearon, yo lo plantee porque quiero impulsar la educación pública”.

