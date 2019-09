Mujer admite que asfixió a niño de 8 años por decirle que era “fea”

España.- Ana Julia Quezada, una mujer dominicana de 45 años que reside en España desde 1995, confesó haber asfixiado y matado a Gabriel Cruz, hijo de su entonces pareja, por haberle dicho que era “fea”.

El homicidio tuvo lugar el 27 de febrero de 2018 en una finca de la localidad de Rodalquilar, en Almería, que estaban remodelando. En ese lugar, Gabriel, de ocho años, se puso a jugar con un hacha.

“Le dije: ‘Déjala que te puedes hacer daño’. Empezó a gritar: ‘A mí no me mandas que no eres mi madre. Eres negra, fea, tienes la nariz fea, no quiero que estés con mi padre. Quiero que mi padre se case con mi madre. Quiero que te vayas a tu país’. Chillando todo eso”, le explicó Quezada a la juez Alejandra Dodero, durante la segunda jornada del juicio que se realizó el pasado martes 10 de septiembre.

Agregó que su intención solamente era que el menor guardara silencio:

“Simplemente le tapé la boca, no quería hacerle daño al niño, quería que se callara”, confeso.

Añadió que usó ambas manos para asfixiar a la víctima, pero que no recuerda si ejerció demasiada fuerza para hacerlo, ya que todo fue muy rápido y estaba nerviosa.

Tras su desaparición, Gabriel fue buscado por días, hasta que fue encontrado en la cajuela del auto de Quezada, quien lo había sacado del jardín donde lo había enterrado para llevarlo a otro lugar.

Ana Julia llegó a España junto a su hija en 1995 y vivió en el poblado de Burgos, donde se casó y tuvo otra hija.

Su hija mayor falleció en 1996, tras caer desde una ventana de su casa. En su momento, ese deceso fue considerada como muerte incidental. Más tarde se mudó a Almería y conoció al padre de Gabriel.

Noticieros Televisa