Por recorte, Chihuahua no descarta “descoordinarse” de la federación

México.- El gobernador Javier Corral Jurado reiteró el amago de “descoordinarse” en materia fiscal del gobierno federal, en protesta por la reducción de recursos para las entidades federativas que propone el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Aseguró que dentro del convenio de colaboración fiscal existen los supuestos para que alguna entidad salga pero no dio detalles de las medidas que implicaría “descoordinarse”.

Por lo menos mil 500 millones de pesos es lo que “recortará” el Gobierno de la República al estado de Chihuahua, dijo el gobernador.

Legisladores locales y federales reaccionaron a las declaraciones de Javier Corral y marcaron distancia de la propuesta de romper el pacto fiscal con el Gobierno federal.

El gobernador de Chihuahua recibió críticas de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional y Morena porque “romper el pacto fiscal implicaría dejar recibir recursos para salud, educación y seguridad por más de 70 mil millones de pesos, contra los mil 500 millones de pesos de participaciones federales del ramo 28 y 33 que Corral reclama”.

Además el senador panista por Chihuahua, Gustavo Madero, marcó distancia del gobernador y aclaró que descoordinarse fiscalmente sería una “medida extrema”.

Los gobernadores emergidos del PAN, suscribieron un documento en relación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, en el que señalan que el paquete económico debilita a las entidades federativas.

Javier Corral advirtió que hay que pensar en “descoordinarnos de la Federación, los estados que podamos hacerlo en función de nuestro propio Producto Interno Bruto (PIB) y nuestras propias capacidades económicas, si no se modifican las reglas. No veo de otra y no veo signos de que esto vaya a cambiar.

“Yo creo que es lo que tenemos que hacer y a la par los gobernadores deberíamos tomar más en serio este momento delicado del país, si nos quedamos callados no le vamos a hacer un bien a México y no es cierto que con negociaciones individuales cada gobernador con el Gobierno federal va a sacar más para sus estados”, dijo Javier Corral el miércoles.

Añadió que pedirá a la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (AGAN) que se busque un nuevo Pacto Fiscal Federal, sea Convención Nacional Hacendaria o nuevo Pacto Federal, “para recuperar la equidad garantizando una distribución de los ingresos fiscales más justa, más equitativa, que sea oportuna y suficiente”, informó.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 reduce 0.8 por ciento las aportaciones federales para Chihuahua en el ramo 28, que son los recursos que le corresponden por su captación de impuestos y población, y baja 3.9 por ciento las aportaciones del ramo 23, que son los recursos etiquetados para obras e inversiones específicas.

Del ramo 33, Chihuahua obtendrá 21 mil 812 millones de pesos en 2020, mientras que este año obtuvo 21 mil 879 millones; del ramo 28 recibirá 28 mil 170 millones contra 27 mil 411 millones de pesos que recibió en 2019, una disminución solo si se considera la inflación.