AMLO da por aprobadas leyes de Reforma Educativa, después corrige

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador erró al asegurar que las leyes secundarias en materia educativa ya están aprobadas, y dio un “tache” a la CNTE por las protestas en la Cámara de Diputados.

Cuando se le hizo notar -en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional- que hasta el momento la Cámara de Diputados no había podido sesionar con ese fin, debido a las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), confió en que pronto se solucionará el tema.

“A mí me informaron hoy en la mañana que ya se habían aprobado. Si no es así pues no creo que haya ningún problema (en solucionarlo)”, respondió.

Si bien primero dio un “tache “ a la protesta magisterial, dijo no era “significativa”, comparada con las del pasado cuando había incluso muertos y represión.

“Tache también (a la CNTE), y afortunadamente ya se llegó a un acuerdo y se aprobaron las leyes secundarias y ya se terminó ese ciclo de la mala llamada reforma educativa”, dijo en la conferencia.

“Entonces ya, esto se termina para seguir en la reflexión y el análisis se acordó que los que egresen de las normales públicas salgan con su base, que solo se limite ese derecho si no hay vacantes, pero que todas las ocupen quienes egresen de las normales públicas”, señaló en principio.

Criticó de nueva cuenta “el conservadurismo” y los intentos en el periodo neoliberal para privatizar la educación.

El mandatario hizo una analogía del derecho a obtener una plaza de los egresados de El Colegio Militar con los egresados de las normales públicas y de las escuelas de medicina, por ejemplo.

Sin embargo, insistió en que “ayer ya se terminó una etapa”, la de la mal llamada reforma educativa.

La Jornada / Fabiola Martínez y Alma Muñoz