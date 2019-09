Lo más destacado de “La mañanera”

México.– En su conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a todos los mexicanos al Grito de Independencia en el Zócalo capitalino, el próximo domingo.

En el marco de este 13 de septiembre, el primer mandatario rememoró la Gesta Heróica de los Niños Héroes, en 1847. “Tenemos que recordar que un 13 de septiembre de 1847 se defiende hasta los últimos momentos a la Patria de la invasión estadounidense, de ses gran zarpazo. En ese tiempo se invade a nuestro país y de manera artera se nos arrebata la mitad de nuestro territorio.

“Es uno de los momentos más tristes de la historia de México, porque llegaron a izar la bandera estadounidense aquí, en Palacio Nacional”.

Así también, refirió que “los conservadores no querían que se recordara la historia”, pero es importante saber de dónde venimos.

Agregó, que desde las 16:00 horas del 15 de septiembre habrá espectáculos y fiesta popular con aguas frescas de horchata, jamaica, limonada, atole, elote y tamales, por lo que llamó a acudir con la familia.

Exhortó a celebrar la fiesta en paz y a evitar el alcohol, las drogas y las armas, porque eso “no tiene nada que ver con los nuevos tiempos”.

Agregó que los salones de Palacio Nacional se dejarán como museos, ya que hay mucha obra de arte “de pintores espléndidos”.

Luego de que algunos legisladores anunciaron que impugnarán la ley que castiga a quienes emitan y utilicen facturas falsas, el Ejecutivo federal cuestionó que haya oposición, pues una empresa “se rige por principios éticos, porque pague sus contribuciones, que pague sus impuestos”.

“Una empresa que evade el pagos e impuestos, que no contribuye para el desarrollo del país, no tiene ética; una empresa que no le paga bien as sus trabajadores, que los explota, tampoco es una empresa con dimensión ética”, dijo.

Afirmó que las organizaciones empresariales están asumiendo una actitud responsable, están invirtiendo, están creando empleos, pagan sus impuestos, que es lo más importante.

López Obrador reiteró una vez más que no solicitará su renuncia al subdelegado del ISSSTE en Michoacán, José Manuel Mireles, pues ya lo invitó a disculpase públicamente, ello tras una serie de pronunciamientos el día de ayer en el Senado de la República, en el tenor de separar del cargo a Mireles.

“Ya traté el tema hasta donde yo considero que se puede llegar, le pedí respetuosamente que ofreciera una disculpa, tengo entendido que ya lo hizo e incluso está dispuesto a recibir información de cómo respetar a las mujeres y cómo todos debemos hacer a un lado el machismo.

“Yo soy partidario de la readaptación, del perdón, no creo que lo seres humanos no cometamos errores. Lo importante es no mantenernos el error, rectificar y ser humildes”. agregó.

Señaló que si existe un proceso legal en contra de Mireles, entonces se tendrá que ser dicha instancia la que resuelva el futuro del exlíder de las autodefensas.

Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó la operación financiera más exitosa en su historia, con una reestructuración de deuda y venta de bonos con una demanda siete veces mayor que la inicial, por un monto de 38 mil millones de dólares, afirmó el titular del Ejecutivo federal.

Contrario a las afirmaciones de calificadoras acerca de que no es suficiente el capital que se le inyectará a la empresa del Estado para que alcance a reducir su deuda, aseguró que tiene “otros datos”.

El mandatario destacó que muy contrario a los pronósticos de los analistas para la reestructuración de la deuda, “resultó que la demanda fue seis veces superior a lo que se estaba poniendo al mercado”.

“Tienen todo el derecho a manifestarse”, respondió el presidente López Obrador ante los cuestionamientos sobre los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Cámara de Diputados.

“Sí, ayer hubo protesta, pero en comparación con lo que hubo ya no es tan significativo, porque antes hubo hasta muertos, represión”, dijo.

El presidente celebró la aprobación de las leyes secundarias en materia educativa, sin embargo, una reportera lo corrigió y le dijo que esto no ha ocurrido, ya que los diputados acordaron discutirlas hasta finales de mes.

Sobre los amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía, hoy el presidente López Obrador reconoció que estos recursos legales y el proyecto de rehabilitación del lago de Texcoco sí están afectando las obras.

Al mencionar que están esperando a que el Poder Judicial resuelva, agregó que ya se han desechado algunos amparos porque no tienen fundamento..

“¡Sí nos están afectando! También hay que decirlo para que cada quien asuma su responsabilidad, porque nos demoran los trabajos de Santa Lucía y del lago Nabor Carrillo”, dijo.

Detalló que “los amparos de Texcoco se van a resolver pronto, no tienen razón, es un asunto de nuestros adversarios; un capricho de Claudio X. González y su grupo, no estoy inventando nada, ellos mismos lo sostienen, están en su derecho de expresarse, de manifestarse, de oponerse, nada más que no tienen razón”.