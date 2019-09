Ofrece plazas a los normalistas recién egresados

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso otorgar a los egresados de las normales el pase automático para obtener una plaza magisterial y también consideró necesario eliminar los exámenes de admisión a todos los estudiantes.

Explicó que hizo mucho daño al desarrollo del país la política privatizadora en materia de educación de los pasados gobiernos, por lo que ahora su gobierno propone un nuevo “paradigma”.

“Yo planteé eso (del pase automático), yo sugerí eso (a la CNTE). Sólo que se ponga en correspondencia con las vacantes, pero que las plazas las cubran y tengan preferencia los egresados de las normales públicas”, dijo.

Agregó que aún los “neoliberales” deben una explicación porque durante el tiempo que gobernaron rechazaron a millones de jóvenes que querían ingresar y que, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, no se les dio oportunidad de estudiar.

Durante su visita al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar en Ixmiquilpan, el titular del Ejecutivo se comprometió a mejorar el sistema en el país.

Aseveró que no deben faltar los medicamentos en las unidades médicas, hospitales y clínicas, además de que también cuenten con todas claves y no haya beneficios para algunas en particular.

El Heraldo / Francisco Nieto y José García