No permito que nadie me haga comentarios misóginos: Eugenia León

México.- La cantante Eugenia León, con cuatro décadas y media de trayectoria artística, se presenta esta noche en el Zócalo capitalino como parte de la fiesta por el Grito de Independencia, una celebración, dice, inmersa “en una nueva patria y en un futuro mejor para todos los mexicanos”:

–Siempre me he sentido orgullosa de ser mexicana, pero ahora hay más motivos para festejar. Estamos diciendo la manera de renovar la patria, una patria nueva a la que aspiramos en el inicio de un cambio, de una transformación, que nosotros hemos pedido desde hace mucho tiempo-…

Aclara Eugenia León que el Grito ahora es una fiesta, a diferencia de los años anteriores:

-Antes era una decoración, se volvía impersonal decir: “¡Viva México!” Amamos todos a nuestra patria, todos amamos a México, pero creo que, en este momento histórico, se refuerza.

Su participación en el Zócalo capitalino será poco después de las 23 horas, acompañada por el Mariachi de la Marina, con el que interpretará tres canciones: “La Paloma” -en una versión suya-, “Vámonos” y “Serenata huasteca”.

-Es una presencia breve -precisa la cantante-, pero muy significativa por el tema de “La Paloma”. Estamos con un súper mariachi. Yo no había escuchado antes a uno tan bueno, de veras. No tuve que hacer ningún cambio: siempre que canto con mariachi yo me adapto, a menos que tenga un arreglo especial; pero como son temas que todos cantamos, no hubo ninguna dificultad. Lo que queremos es que el público cante con nosotros.

Ser mujer

Recuerda el año: 1989, cuando se presentó por vez primera en el Zócalo capitalino en una actuación que, dice, “originó una emoción difícil de describir por el peso que significa el Centro Histórico de la Ciudad de México”.

Antes de presentarse en la capital del país, la cantante estará en Puebla, donde ofrecerá un repertorio de su más reciente disco: A los cuatro vientos.

Posteriormente continuará con la promoción de su nuevo álbum, cuyos sencillos se estarán subiendo a una plataforma musical para después darlo a conocer físicamente. Asimismo, durante octubre y noviembre realizará diferentes presentaciones como el homenaje que están preparando diversas artistas a Chavela Vargas:

-Ahora más que nunca las mujeres tenemos la posibilidad de vernos dentro de una óptica de la cultura patriarcal, donde nos ponen una contra otra. La sororidad es más que nunca importante, significativa. La unión de todas las mujeres, por distintas que sean nuestras formas de vida, nuestro concepto de las cosas, el ser mujeres es ya un llamado a la unión. Creo que no tenemos que crear un club, sino saber que el respeto entre nosotras es de vital importancia.

Muchos discos por grabar, aún

Eugenia León (Ciudad de México, 1956) comenta el panorama que vive la mujer en la actualidad en el país, donde se requiere una organización tanto del Estado como de la sociedad para impedir o castigar severamente a los que realicen actos desdeñables como feminicidios o desapariciones de niños, niñas y mujeres.

-También es un llamado a las familias para que tomen en cuenta la situación compleja en la que estamos para protegernos. No podemos dejar salir a los niños, a los jóvenes, así nada más a la calle. Sabemos que los crímenes pueden suceden cerca de nuestras propias casas. Es algo que no podemos soportar ni tolerar.

Desde el inicio de su carrera, el trabajo con hombres ha estado presente. En algunas ocasiones, dice, sintió “menosprecio” por ello, ya que por ser mujer no iba a poder dirigirlos:

-Pero todo va pasando. Uno va cambiando. En estos momentos de mi vida no permito que nadie me haga comentarios misóginos o permitir una actitud despreciativa. Eso no sucede en mi agrupación, no lo vivo en la sociedad. Yo no he vivido nada de estas cosas.

Valores que ha inculcado a su hijo Eugenio, resalta la cantante: “Por un respeto universal”, complementa la mujer que no deja de leer libros, aunque es más “adicta” a los documentales ?el último que ha visto es sobre el periodista Ryszard Kapuscinski, así como los que cuentan la historia de los pueblos mexicanos. También le encanta el cine, principalmente las películas relacionadas con la ciencia ficción, de terror:

-No importa que ya hayan caído de mi gracia, que ya no asustan y nada más dan risa…

Y ríe Eugenia León imaginando, quizás, una vieja película de terror.

Escucha, dice, audiolibros o series como las de Paco Ignacio Taibo II sobre el Che Guevara. De igual manera, está al tanto, remarca, de las conferencias matutinas del presidente López Obrador, a dónde va (el mandatario), qué hace en los pueblos, etcétera:

-Para mí, es algo muy conmovedor. Es algo que pensé que nunca lo iba a ver. Es el principio de algo que tiene que ser la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia y un mundo mejor, que por derecho propio tienen las mayorías del país, que son las menos favorecidas por las políticas anteriores…

Por ello, consideró que las acciones en cultura en la presente administración han sido “buenas”, aunque “hay que esperar más tiempo”.

-Si bien la comunidad artística tiene sus necesidades propias, existe preocupación en otros temas… pero sólo es cuestión de esperar un momento en lo que se reordena la casa y se pone en el lugar donde deben estar las distintas partes de la sociedad. La política cultural se verá reflejada en los próximos meses.

Con 45 años de trayectoria artística (no en la farándula, “un mundo extraño porque no pienso ni me veo como los que sí están dentro”, aunque dice respetarlos), Eugenia León continuará cantando hasta donde el organismo se lo permita:

-Me faltan unos buenos años y muchos discos todavía por grabar…

Un álbum, tal vez, grabado en Bellas Artes, recinto donde se presentó, por cierto, el pasado fin de semana.