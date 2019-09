Amnistía a “narcomenudistas pobres…”

Francisco Garfias.

La Ley de Amnistía que envió el Ejecutivo al Congreso generará más controversia que resultados, de acuerdo al reporte que dio a conocer ayer el Grupo Eurasia, especializado en detectar riesgos políticos para inversionistas alrededor del mundo.

AMLO propone liberar presos que se han vinculado al tráfico de droga por vivir en la pobreza, hayan sufrido discriminación o presiones del crimen organizado.

Se dirige, en concreto, a jóvenes narcomenudistas no reincidentes, parejas de traficantes sorprendidas con cantidades no permitidas, consumidores que no sean vendedores.

No aplica a homicidios, secuestros o delitos que impliquen el uso de armas de fuego.

“El alto nivel de violencia en todo el país es uno los principales desafíos de López Obrador. Será difícil de revertir, sin reformas locales más profundas”, advierte el reporte de Eurasia.

Añade: “El proyecto probablemente enfrentará un acalorado debate en el Congreso y la discusión podría retrasarse en medio de una agenda ocupada.

“Si se aprueba, es poco probable que ayude a abordar el deterioro de las condiciones de seguridad y su implementación será un desafío”, puntualiza.

* * *

El primer Grito de AMLO fue sobrio, austero, diferente. El Zócalo abarrotado de simpatizantes arropó al Presidente. “¡No estás solo!”, “¡Es un honor estar con Obrador!”, “¡Presidente!”, le gritaban.

No ensució la arenga con sus consignas políticas contra una oposición que considera “moralmente derrotada”.

Pero no puedo decir lo mismo de acto del 16 de septiembre, que se transformó en el desfile de la Cuarta Transformación. En otras palabras, una ceremonia de propaganda.

* * *

Un transformado, Germán Martínez, hoy senador de Morena, nos dijo ayer, mientras ponía el pulgar hacia abajo, que “el PAN, y me incluyo, se fue para abajo cuando decidió ser empleado de los empresarios”.

Ése es el regalo del ex jefe nacional del azul por los ochenta años de un partido que ya ganó en dos ocasiones –Fox y Calderón– la Presidencia de la República, pero que no supo retenerla, ni recuperarla cuando tuvo posibilidades.

Y es que el partido que fundó Manuel Gómez Morín perdió la brújula. Está dividido en los tiempos de la 47. Por un lado el CEN de Marko Cortés. Por el otro los gobernadores de ese partido.

Por cierto que en Morena contrastan posturas al interior del PAN:

Mientras la cúpula del azul califica de “obsequiosa” la política migratoria del Gobierno Federal vis a vis de Estados Unidos; el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, pide la intervención del FBI para esclarecer las ocho ejecuciones ocurridas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

* * *

Ya que estamos, Marko Cortés no baja la guardia. Dice que al privilegiar en el gasto público los programas clientelares, el gobierno deja en el desamparo niños y adultos de escasos recursos con enfermedades graves y costosas.

Advierte que en el Presupuesto 2020 se eliminaron las reglas para la administración y distribución de los recursos del Seguro Popular y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

“Dichas reglas obligaban a las autoridades a procurar la sustentabilidad financiera del sistema de salud y garantizar la atención de los pacientes”.

De esta forma, advierte, se abre la puerta para que el Gobierno Federal pueda usar de manera discrecional los recursos acumulados en el Fondo, que asciende a los 80 mil millones de pesos.

“Un verdadero botín para gastarlo a su antojo”, advirtió.

* * *

Por cierto que hoy inicia, en la sede del CEN del PAN (Avenida Coyoacán), un foro internacional denominado “Entradas y Salidas del Populismo” organizado por la Fundación Rafael Preciado Hernández, que encabeza Humberto Aguilar.

Participan ponentes de 13 países, vinculados con la democracia cristiana. Entre ellos el ex presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez; los alemanes Hans Blomeier y Rubén Alexander Schuster, representantes de la Fundación Konrad Adenauer.

FIN.