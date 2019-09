Hubo una motivación política para quitarnos el Caso Ayotzinapa: Ángel Aguirre

México.- El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, señaló que existió una “motivación política” para quitarle el caso Ayotzinapa a la procuraduría local, y reveló que el presidente Enrique Peña Nieto no quiso recibirlo para que exponer su versión sobre la desaparición de los 43 normalistas.

“Yo he dicho y no descartó que hubo una motivación política también, que es muy lamentable, ¿cuál es la razón por la que primero se nos quitó el caso? Puede entenderlo por la trascendencia de este asunto, pero lo que no puedo entender es que ni siquiera se le haya permitido a la Fiscalía de Guerrero, encabezada en ese tiempo por el licenciado Iñaki (Blanco) que fuéramos coadyuvantes, si es justamente el exfiscal quién sienta las bases de esta investigación, yo puedo decir que la mayor parte de quienes fueron consignados por el entonces procurador ninguno de ellos ha salido”, dijo el ex gobernador.

Entrevistado a la salida de la reunión con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, el exgobernador indicó que el presidente Peña Nieto no quiso recibirlo.

“Peña Nieto siempre se negó a recibirme para conocer a mi versión porque le dijeron es un asunto de carácter local allá que lo resuelva el gobernador”, acusó Aguirre.

Se pronunció por seguir la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para determinar la identidad de “El Patrón”, persona que habría ordenado la actuación de los Guerreros Unidos y de los policías municipales de Iguala y Cocula en la desaparición de los normalistas.

Dijo que es necesario conocer las actas de las reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero para determinar la actuación de cada dependencia.

“Nos parece importante y planteamos la necesidad de que se conozcan las actas que se levantaban durante la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero en donde participábamos diversas instancias de carácter federal y de carácter local, ahí se deja constancia y se señala cuál fue la actuación de cada una de estas instancias en aras de poder evitar incluso los acontecimientos de Iguala”, explicó.

Adelantó que él, y quienes lo acompañaron en su gabinete, comparecerán de manera voluntaria ante la Fiscalía General de la República (FGR) para ampliar sus declaraciones.

“Yo tengo mucha fe y mucha confianza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo en el fiscal Alejandro Encinas (Gertz), a quien conozco desde hace varios años para que se llegue a la verdad”, indicó.

El Heraldo de México / Paris Alejandro Salazar