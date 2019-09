Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- En su conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre los siguientes temas:

Al domingo 15 de septiembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) obtuvo 99 mil 240 descargas de la app Litro por Litro para comparar precios de combustibles, informó su titular Ricardo Sheffield Padilla, por lo que aseguró que esta semana se espera que la aplicación llegue a 100 mil descargas, gracias a la aceptación de los usuarios “que se vuelven los auténticos verificadores del mercado”.

En su reporte semanal de ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? destacó que en la semana del 9 al 15 de septiembre, se atendieron 378 quejas o denuncias, con 293 visitas a estaciones de servicio, donde sólo dos se negaron a la revisión y se inmovilizaron 53 mangueras/bombas por no estar bien calibradas.

El precio más alto en la gasolina Regular se encontró en Tlalnepantla, Estado de México en 21.44 pesos, mientras que el más económico se tuvo en Coatzacoalcos, Veracruz en 17.59 pesos por litro.

En el caso de la gasolina Premium, el precio más elevado se encontró en León, Guanajuato en 21.99 pesos por litro y el más bajo en Coatzacoalcos, Veracruz en 18.99 pesos por litro en estaciones de servicio.

El Diésel se vendió hasta en 22.58 pesos por litro en Hermosillo, Sonora, quien registró el precio más alto, en contraste, Comacalco, Tabasco presentó el costo más económico en 19.59 pesos por litro.

En tanto, en la venta de Gas LP por tanque estacionario, Los Cabos, Baja California, tuvo el precio más elevado en 11.07 pesos por litro, mientras que el más bajo se registró en Santiago Mihuatlán, Puebla.

Respecto a la venta por cilindros, se encontró el precio más alto también en Los Cabos, Baja California con 20.50 pesos por kilo, y el más económico en Pátzcuaro, Michoacán en 14.15 pesos por kilo.

Luego de que el fin de semana un juez liberara a 24 implicados en el caso Ayotzinapa, el presidente López Obrador adelantó que solicitó una reunión con autoridades de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial para abordar el tema, mientras que mañana dialogará con padres de los 43 normalistas desaparecidos.

“Desde antier se hizo un pronunciamiento, expresando nuestra queja tanto al Poder Judicial como pidiendo la intervención de la Fiscalía. Hoy vamos a tener una reunión con ese propósito entre el Ejecutivo, Poder Judicial y Fiscalía.

“Se va a revisar el caso, ya la Fiscalía ha presentado denuncias, abrió investigación, sobre estos asuntos y están dispuestos a revisar este tema de acuerdo con sus facultades y su autonomía”, dijo.

Tras los ataques a instalaciones petroleras en Arabia Saudita, que provocaron una alza en los precios del petróleo, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en México no habrá variaciones en los precios de las gasolinas y que se mantendrá el compromiso de no aumenten los precios de combustibles “en términos reales”.

“A pesar de los ajustes en los precios del crudo al alza, nosotros estamos protegidos”, tras los atentados a plantas productoras, pues “a pesar de la situación especial en lo externo, en nuestro país vamos a mantener la estabilidad, es un equilibrio que tenemos que mantener”, agregó.

Adelantó que habrá una reunión entre la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos (Pemex) para hacer el análisis, “porque por un lado nos beneficia el aumento en el precio del crudo; pero como somos compradores de gasolinas, nos puede perjudicar”.

Sostuvo que el abasto de gasolinas está asegurado “sin ningún problema” a través de las importaciones, además de que se aumentó la capacidad de refinación de las plantas de Pemex.

Respecto a la Ley de Amnistía enviada a la Cámara de Diputados el domingo 15 de septiembre , el primer mandatario dijo que esta iniciativa “es para que salgan con menos delitos y gente más humilde de la cárcel”, y reiteró que se demostraron casos de docentes a quienes se le “fabricaron delitos”.

dijo López Obrador sobre el apoyo que recibió de los ciudadanos que asistieron al Zócalo capitalino a presenciar el Grito de Independencia 209.

Al ser cuestionado sobre su sentir y compromiso ante apabullante respaldo de la gente, el mandatario federal recordó a aquél joven en bicicleta que lo increpó durante su traslado al Congreso de la Unión el día en que tomó posesión de la Presidencia y le gritó: "No tienes derecho a fallar".

Al ser cuestionado sobre su sentir y compromiso ante apabullante respaldo de la gente, el mandatario federal recordó a aquél joven en bicicleta que lo increpó durante su traslado al Congreso de la Unión el día en que tomó posesión de la Presidencia y le gritó: “No tienes derecho a fallar”.

“Ese es el compromiso que tengo, no puedo fallar, no debo fallar, y no olvidar de dónde venimos, por lo que luchamos y no dejarnos atrapar por la parafernalia del poder y actuar con el protocolo republicano, no el de su alteza serenísima, sino el de siervo.

“El poder sólo tiene sentido y se convierte el virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y la gente es mucha pieza, el pueblo de México es extraordinario, le profeso un profundo amor a nuestro pueblo. No es cierto lo que sostienen algunos, de que el pueblo es malagradecido, no es cierto, en toda mi vida pública el pueblo siempre me ha sacado adelante. Entonces amor con amor se paga”, destacó.

López Obrador afirmó que ante el replanteamiento y la actitud digna de algunos adversarios sobre un momento de reconciliación, “yo les tomo la palabra” porque el propósito es el progreso y el bienestar del país.

Al hablar del apoyo que la población le manifestó durante el Grito de Independencia y de los comentarios positivos de algunos de sus opositores, el Ejecutivo federal dijo que “si tenemos el propósito de que progrese el país con justicia, que haya crecimiento con bienestar”, lo importante es que haya unidad y justicia con libertades.

“Si coincidimos en eso, en garantizar la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir, a que nunca se piense en el autoritarismo, en la mano dura, ni siquiera en la mano blanda, nada de dictadura, sino construir una auténtica democracia, sobre eso nos entendemos”, asentó.

Reiteró su compromiso con el pueblo de México, “estoy dedicando estos años, cinco que me faltan, por entero a la causa pública, voy a seguir trabajando y siempre he pensado que para el servicio público es importante el trabajo, levantarse temprano, muy temprano se reparten los pedacitos de suerte; es importante la constancia, la atención permanente a los asuntos”.

A unos días de que se cumplan dos años del sismo del 19 de septiembre, López Obrador anunció que los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, y Román Meyer, de Sedatu, informarán mañana sobre los avances de la reconstrucción en el país, por los movimientos telúricos de 2017.

“Mañana vamos a informar aquí sobre la reconstrucción, mañana va a estar Román Meyer y David Cervantes, y voy a también a pedirle al secretario de Hacienda que esté con nosotros para informar sobre este tema”, explicó.

Durante su conferencia mañanera, dijo que ahora hay “menos desgracias” por fenómenos naturales en todo este año y que se ha dado una disminución considerable de las declaraciones de emergencia “que daban pie a hacer compras sin licitar”.