Manzanero se ríe de los rumores de su ‘posible retiro’

México.-El cantautor mexicano Armando Manzanero toma con humor los rumores acerca de su retiro de los escenarios, pues aseguró que aunque todos los días piensa en ello, cada que inicia el mes y ve las cuentas que hay que pagar, se olvida de esa idea.

Explicó que no acostumbra a leer revistas, ni periódicos y mucho menos le gusta usar el celular, así que tuvo conocimiento de esa noticia por su representante que estaba indignada ante la afirmación que hizo Céspedes a través de redes sociales.

Yo no me preocupo por esos rumores, a mí ni me va ni me viene, porque yo estoy en lo mío y trabajo para la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) que es la pasión más grande que tengo y la que puede competir con mi mujer”, apuntó el músico.