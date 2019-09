Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum (resumen)

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México registra avances claros en combate a la corrupción, austeridad administrativa, reducción de la desigualdad social, mayor acceso de la población a derechos humanos, está construyendo un gobierno más cercano a la ciudadanía y con incremento en la inversión pública, afirmó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, este martes, al presentar su primer Informe ante los diputados del Congreso local.

“Llegamos al gobierno a realizar cambios profundos, para terminar con una política de privilegios, corrupción y abusos que se impuso como forma de gobierno, en contra de la voluntad popular. Llegamos a construir una ciudad más justa, con menos desigualdades, en la que ampliemos el acceso de todos y todas a los grandes derechos. Estoy convencida que el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al agua, al espacio público, a la movilidad sustentable, a la cultura y a un medio ambiente sano, generan condiciones para disminuir la violencia y sientan las bases para una prosperidad compartida”, aseguró.

En un mensaje de casi 60 minutos, al que definió como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la mandataria capitalina destacó los principales logros de su gestión en los rubros de: Igualdad y derechos; Derechos de las Mujeres; Ciudad sustentable y Desarrollo urbano; Movilidad sustentable; Desarrollo económico sustentable y empleo; Ciudad de México, capital cultural de América; y Seguridad Ciudadana y Cero Agresión.

Gobernar sin corrupción

“Hemos trabajado arduamente para regresar a la ciudad a un camino de honestidad, entrega en el servicio público y orientación hacia una ciudad innovadora y de derechos. Establecimos una nueva forma de gobernar, cerrando la puerta a la corrupción y los privilegios de los altos funcionarios. Se acabaron los moches, la contratación de empresas fantasma, las comisiones ilegales en la compra y adquisiciones de bienes, servicios y obra pública. Cerramos la puerta a la corrupción”, aseguró.

Afirmó que la corrupción inmobiliaria se está acabando. “Estamos combatiendo la corrupción y redirigiendo el desarrollo urbano hacia la regeneración urbana y la vivienda incluyente. Estamos convencidos que la ciudad requiere de la inversión inmobiliaria, pero si queremos una ciudad viable en el largo plazo, sustentable, no podíamos seguir creciendo con proyectos excluyentes, violatorios de las leyes”.

Medio Ambiente y Agua

Claudia Sheinbaum adelantó que con apoyo del Gobierno federal se ampliará el Bosque de Chapultepec, con la incorporación de la cuarta sección, en donde actualmente se ubica el Campo Militar, para hacerlo un espacio cultural y ecológico único en el mundo.

Señaló que el próximo 5 de junio se presentará el Programa Ambiental y de Cambio Climático 2024, “con metas ambiciosas que nos colocan como una de las ciudades con los mejores programas de esta materia en el mundo”, incluida la siembra de 5 millones de plantas y árboles en 2019, con un avance a la fecha del 70 por ciento.

En este rubro de cuidado ambiental, reconoció que este año el Congreso capitalino aprobó la ley que prohíbe, a partir del 2020, los plásticos de un solo uso.

“La Zona Metropolitana del Valle de México ya cuenta con un programa de agua, pero también con un programa de contingencias ambientales y un nuevo programa de calidad del aire que pone el énfasis en protección a la salud y la regulación para industrias, servicios y vehículos nuevos que dará inicio en enero del 2020”, indicó.

Desarrollo económico

Al referirse a desarrollo económico, aseguró que conforme a cifras del IMSS, de enero a agosto, la Ciudad de México fue la entidad con mayor crecimiento en el número de empleos formales de toda la República; y que en materia de turismo, entre enero y julio creció en 17 por ciento la llegada de turistas extranjeros y en 23 por ciento la derrama económica generada por el turismo nacional y extranjero, en comparación con el año anterior.

Resaltó un aumento de 37 por ciento en inversión pública en infraestructura; incremento al salario de los trabajadores del gobierno local en 4.3 por ciento y 2.5 por ciento en prestaciones -el aumento más alto de todo el país-, aumento de dos mil millones de pesos en ingresos programados al segundo trimestre, sin subir impuestos; desaparición de 16 programas sociales que se manejaban clientelarmente; ampliación de programas de becas a estudiantes de primaria y secundaria; creación de una nueva universidad pública -el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos en Gustavo A. Madero-, e inicio de la construcción del Hospital General de Topilejo.

Atención a mujeres

En materia de atención a mujeres, comentó la creación de la Red de Abogadas, que brinda asesoría en denuncias por violencia sexual y familiar en 71 coordinaciones territoriales y ha atendido a más de 28 mil mujeres; instalación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y el funcionamiento en las 16 alcaldías de Unidades de Atención para las Mujeres.

“Frente a las recientes movilizaciones de mujeres en la ciudad que demandan mayores acciones para la atención de la violencia, recientemente presentamos diversas medidas emergentes que quedarán establecidas entre septiembre y diciembre, es decir, serán un hecho entre septiembre y diciembre de este año, y que consisten en seguridad para las niñas y mujeres en el transporte público, en los caminos, en los Centros de Atención a Víctimas, así como campañas que visibilicen y cambien conductas. Nuestro objetivo es avanzar sustancialmente en la erradicación de la violencia de género y la protección de la integridad de niños, niñas y mujeres”, aseguró.

En este sentido, aseguró que su gobierno no se ha opuesto a la Alerta de Violencia de Género, sino que ha pedido revisar el mecanismo de operación. “En la actualidad hay 17 estados que tienen Alerta de Violencia de Género y no ha habido mejoría. Nosotros no simulamos y tampoco hablamos con hipocresía. Estamos convencidos que debe erradicarse la violencia de género”.

Seguridad

Al referirse a seguridad, resaltó que la capital pasó de contar con 16 mil 850 policías preventivos a 22 mil 111, y que en diciembre se espera llegar a 24 mil 168, con un aumento de 9 por ciento en su salario. “En 2012 la policía de la ciudad era de las mejores pagadas en la República, en 2018 era de las peores pagadas en la República, por eso decidimos aumentar el salario de la policía 9 por ciento cada año, en un esfuerzo extraordinario”.

“El Congreso aprobó las modificaciones al Código Penal para aumentar las penas en el caso de reincidencia y robo de celular, y establecimos la prohibición de vender celulares en tianguis y otras concentraciones sin los permisos adecuados”, expresó Claudia Sheinbaum.

En el rubro de incidencia delictiva, señaló una disminución en delitos de alto impacto. “De diciembre a agosto del presente año, los homicidios dolosos disminuyeron de diciembre a agosto en 34 por ciento; lesiones dolosas por arma de fuego en 45 por ciento y robo de vehículo en 27 por ciento. En agosto de 2018 el promedio diario de homicidios fue de 3.55 y en 2019 de 3.16”.

CDMX, nuestra casa

“La ciudad recupera su camino, atrás quedó la época de la corrupción, la frivolidad, la simulación y la traición a la ciudadanía. Inició un cambio profundo para construir una sociedad más humana, fraterna, solidaria e igualitaria. Sabemos que no hay tiempo que perder porque los ciudadanos nos dieron su confianza y tenemos la palabra empeñada”, puntualizó la Jefa de Gobierno capitalina

“Como lo mencioné el 5 de diciembre, llegamos al gobierno para entregar toda nuestra voluntad, determinación y capacidad para hacer de la Ciudad de México una ciudad segura y una ciudad en paz, y estar a la altura de este pueblo maravilloso y de la cuarta transformación de la República. Ciudad de México, nuestra casa. Viva la Ciudad de México”, concluyó su exposición.

Con información del Congreso de la Ciudad de México