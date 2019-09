Reconocen PT, PAN y Morena pendientes en la CDMX

Ciudad de México.- En la Ciudad de México existen avances, pero el tema de la seguridad aún no está resuelto, coincidieron los representantes de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN) y MORENA, al fijar sus posicionamientos este martes durante la sesión del Primer Informe de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ante el Congreso de la Ciudad de México.

A nombre del PT, la diputada Lizette Clavel Sánchez sostuvo que a pesar de los avances en cimentación de una nueva cultura de la gerencia pública de ciudad, hay que reconocer que existe un saldo pendiente qué ofrecer a las personas que habitan y transitan por la ciudad, para garantizar un espacio seguro, amigable y tranquilo.

Ante ello recalcó el hecho de que la nueva administración de la CDMX haya redirigido la función de mil 400 policías que antes cuidaban a altos funcionarios y hoy salvaguarden la integridad de los ciudadanos. Lo anterior, aunado a su capacitación y mejoras de sus condiciones laborales, así como a los esfuerzos realizados para contar con 95 por ciento de patrullas disponibles, frente al 65 por ciento que se tenía con anterioridad.

La legisladora Clavel Sánchez resaltó el ahorro de 600 millones de pesos con la reducción de la burocracia, demostrando que se puede hacer más con menos; el aumento del 21 por ciento al presupuesto para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 30 por ciento a educación, ciencia y tecnología, y 32.5 por ciento a obras y servicio.

Además, una mejora del 30 por ciento del suministro de medicamentos que se tenía en el 2018, al 85 por ciento que existe actualmente, además del cambio de la política económica que ahora tiene un enfoque sustentable que impulsa no solo a las grandes empresas, sino también a la micro y pequeña empresa con las acciones de mejora regulatoria y los micro créditos para actividades productivas.

Desde el Partido del Trabajo, “sabemos que aún tenemos saldos pendientes con la ciudadanía, en materia de salud, trabajo, ingreso a las familias capitalinas, educación, pero sobre todo en materia seguridad. Desde el Congreso de la Ciudad de México, cuente con que tiene aliados para impulsar estos anhelos, como también, en nuestra calidad de representantes de la ciudadanía que nos trasfiere su soberanía para velar por sus intereses, seremos puntuales en hacerle ver las áreas de oportunidad para lograr en conjunto la Ciudad de México que anhelamos y merecemos”, resaltó Clavel Sánchez.

PAN ofrece apoyar “las causas de la capital”

A nombre del grupo parlamentario del PAN, el diputado Christian Von Roehrich de la Isla sostuvo que en casi 10 meses de gobierno la gestión de Claudia Sheinbaum registra pocos avances. “Es cierto que en este tiempo no habrían podido resolver todo, pero sí esperábamos que los problemas de la ciudad se atenuaran, disminuyeran, y hoy se han agravado”, dijo.

Por lo anterior, pidió acciones y resultados contundentes, sin que se pierda el tiempo y sin pretexto alguno para dar respuestas a la gente. El legislador Von Roehrich se comprometió a apoyar las causas de la capital y de sus habitantes, privilegiando el diálogo y los consensos; “lo hemos demostrado, y prueba de ello es que desde el primer día de esta Legislatura, Acción Nacional ha trabajado con todos los grupos parlamentarios para hacer las reformas, para crear las leyes, para aprobar el presupuesto necesario para que el Gobierno de la Ciudad tenga las herramientas adecuadas que generen bienestar, pero también, para que atienda y resuelva los problemas que más apremian a la ciudadanía”, resaltó.

El diputado del PAN llamó a la Jefa de Gobierno a acatar la orden del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa, que solicitó implementar la Alerta por violencia de Género en la capital, a más tardar el próximo lunes 23 de septiembre. “En ese sentido, la Jefa de Gobierno, espera que se acate este ordenamiento y le reiteramos nuestra disposición y apoyo y compromiso de trabajar juntos para erradicar de una vez por todas la violencia de género, la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México”, planteó.

Christian Von Roehrich también reconoció a la Jefa de Gobierno que haya evitado la tentación de meter las manos en la vida democrática y en la vida orgánica del Congreso de la Ciudad, y con ello hacer valer la Constitución de la Ciudad de México.

Intereses privados no quedarán por encima de los ciudadanos

A nombre del grupo parlamentario de MORENA, el diputado Ricardo Ruiz Suárez, aseguró que caminaran firmemente para lograr las transformaciones que requiere la CDMX, para evitar que los intereses privados estén por encima de los ciudadanos “que las desigualdades que existan en esta ciudad se atemperen, que los recursos vayan a la infraestructura básica que requiere la ciudad para no seguirse deteriorando, que la seguridad ciudadana tenga bases firmes para irse modificando de manera muy clara, no para mañana, sino de manera muy clara hacia adelante”, subrayó.

Afirmó que la capital del país pasó de la idea de un gobierno encerrado y frívolo a una administración actuante, con cambios fundamentales; “este cambio implica una relación diferente con la gente, con los capitalinos, con los poderes, con las diferentes instancias de la ciudad, eso se olvida, de pronto pareciera que surgimos de la nada y quienes vienen a criticar de pronto descubren el hilo negro, descubren que hay problemas en la ciudad y además dicen que los problemas empezaron hace nueve meses, cuando estuvieron aquí y nunca hicieron nada, cuando gobernaron a espaldas de la gente o cuando fueron cómplices de quienes gobernaron”, reprochó el morenista a la oposición.

Ante ello, Ricardo Ruiz llamó a los legisladores a elevar el debate parlamentario, a no omitir la justicia social de las obligaciones de gobierno, a trabajar para evitar que los intereses particulares gobiernen la CDMX, y a dar paso a un Estado que sí intervenga y ponga reglas en favor de la ciudadanía.

Finalmente en relación con la Alerta de Género, recalcó que en los estados donde se ha aplicado no se han resuelto las cosas, por ello propuso hacer modificaciones de fondo para establecer claramente qué implica dicha alerta, “no es que se niegue que se aplique una alerta, lo importante no es que se aplique, lo importante es que haya acciones que desde el punto de vista estructural lleven ese cambio, y con mucha claridad la Jefa de Gobierno las está haciendo. No lo desconozcamos”, concluyó Ruiz Suárez.

