Tacha Monreal de “inaudita” la liberación de 24 del caso Ayotzinapa

México.- Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, consideró “inaudita la liberación de 24 inculpados en el caso Ayotzinapa”, por ello, dijo la Fiscalía General de la República debe interponer el recurso contra esa decisión del juez, pero también, el Consejo de la Judicatura tiene que actuar y revisar la actuación de los jueces.

Pero la revisión, debe hacerse no sólo en este caso, sino en muchos otros que han generado opiniones cuestionables en la sociedad. “Es lamentable, la gente no entiende tecnicismos, no entiende que porque se alegó tortura salgan libres los responsables aunque la ley así lo determine”.

A título personal, como abogado, subrayó: “hay que agotar la instancia jurídica, queda todavía la impugnación a la decisión emitida por el juez que los liberó, vía apelación, vía recurso de inconformidad, para que el superior jerárquico, es decir el Tribunal Colegiado, pueda pronunciarse respecto de la libertad obtenida por presuntos responsables en el caso Ayotzinapa”.

Insistió que se tiene que revisar con cuidado la Ley de Amnistía que emitió el presidente Andrés Manuel a la Cámara de Diputados, “no es tan fácil una ley de amnistía, estoy seguro que en comisiones la van a modificar para que no se genere esa percepción de que dejan libres a delincuentes, el acceso puede representar mayor riesgo para la sociedad que se libere a personas que no tienen debidamente comprobado su grado de peligrosidad o su grado de incorporarse a la sociedad”.

La Jornada / Víctor Ballinas