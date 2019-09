Inicia esta semana debate en comisiones sobre revocación de mandato y consulta popular

México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, informó que esta semana inicia la discusión en comisiones de las iniciativas de revocación de mandato y consulta popular, por lo que se tratará de llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios para aprobarlas en los próximos días.

En conferencia de prensa, el senador de Morena explicó algunos de los 11 puntos prioritarios de la agenda legislativa que se desahogará en el actual periodo ordinario de sesiones en el Senado.

Sobre el tema de revocación de mandato, destacó la necesidad de lograr los consensos respecto de la fecha en que se podría llevar a cabo la consulta para ese ejercicio. Indicó que las opciones son que no se realice el 1 de julio, sino cuatro meses después de la elección intermedia de 2021, o al cumplir tres años del inicio de gestión del Ejecutivo Federal.

Mencionó que otro de los asuntos que se necesita discutir es que el Ejecutivo Federal no solicite la consulta para revocación, sino que sean colectivos o ciudadanos quienes lo hagan, y para ello, deberán reunir un porcentaje del padrón electoral.

El legislador expuso que otro tema clave es la despenalización y la regulación del uso del cannabis, que podría aprobarse entre la primera y segunda semana de octubre. Recordó que el Senado realiza Parlamento Abierto para debatir esta reforma y que Morena está dispuesto a sacarla adelante.

Por otro lado, comentó que esperarán a que la Cámara de Diputados discuta y, en su caso, apruebe la iniciativa de la Ley de Amnistía, que le fue enviada por el Presidente de la República.

No queremos adelantar vísperas, pues tenemos muchos años que no se presenta una. Está dirigida a la gente humilde que no tuvo una defensa jurídica adecuada y que no cometieron delitos graves, subrayó.

Asimismo, dijo que la Cámara de Senadores también espera de la colegisladora el paquete de las leyes reglamentarias de la reforma educativa, de Bienestar, y la modificación constitucional para prohibir la condonación de impuestos.

También, agregó, recibiremos la reforma que cambia el nombre del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por el de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Ricardo Monreal informó que se tienen aproximadamente 90 nombramientos pendientes por realizar. Entre ellos se encuentran dos consejeros de la Judicatura, la designación de magistrados de tribunales electorales, administrativos y agrarios, así como del consejo consultivo del INAI.

Dio a conocer que se reunió esta mañana con titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de revisar el proceso de emisión de la convocatoria para elegir al nuevo titular de ese organismo.

Tenemos aproximadamente 90 nombramientos pendientes, que esperamos poderlos procesar en los próximos días, subrayó.

En la Ley de ingresos, dijo que una de las prioridades es gravar las plataformas digitales y extranjeras. Previó que las comisiones se reúnan en los próximos para dictaminar la propuesta que presentó días al respecto. Espero que tengamos el respaldo de los Grupos Parlamentarios, expresó.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena anunció las fechas de las comparecencias de los secretarios de Estado que acudirán ante el Pleno de la Cámara de Senadores, como parte de la glosa del I Informe de Gobierno. En esta primera etapa se analizará la política interior, exterior, económica y social de la actual administración.

La primera en acudir será la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se presentará el 24 de septiembre; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo hará el 1 de octubre; Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, el 3 de octubre, mientras que la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, el 10 de octubre.

También se tiene programado que acudan ante comisiones los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana; de la Función Pública; de Comunicaciones y Transportes, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Con información del Senado de la República