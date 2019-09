Muere el periodista deportivo Mario Castillejos

México.- Los micrófonos están de luto: Mario Castillejos murió a los 60 años de edad, tal como se confirmó en Televisa, cadena para la cual laboraba.

De acuerdo con lo dicho por Antonio Valdes en Despierta, Castillejos sufrió un infarto la mañana de este miércoles 18 de septiembre.

“Tenemos que comunicar que lamentablemente nuestro querido compañero Mario Castillejos nos ha dejado este miércoles tras sufrir un infarto. Hace apenas unos minutos que hemos conocido la triste noticia”.

Antonio de Valdés

Colegas muestran su duelo

A través de diversos mensajes en redes sociales, compañeros como Antonio Nelli y Francisco González confirmaron la noticia y manifestaron su consternación por tan repentino suceso.

Antonio Nelli ?@Antonio_Nelli Les comparto con un gran dolor que mi socio Mario Castillejos se nos adelantó en el camino. Más que un compañero de trabajo extrañaré a mi hermano. Descansa socio. “Me embarga una profunda tristeza enterarme de la repentina muerte de Mario Castillejos (60). Uno de los mejores amigos que tuve en mi aventura Regia en los 90’s y cuya amistad tuve hasta la fecha. Un fuerte abrazo a su familia! EPD Mario, Hasta Siempre!”.

Hasta Siempre! Castillejos y su paso por Tigres

Conocido por ser hijo de Don Mario Castillejos, exdirectivo de Rayados, y por su gran amor por el futbol regio, el hoy fallecido fue presidente de Tigres en diciembre de 2004; sin embargo, sólo duró tres días en el cargo debido a la inconformidad de la afición.

“Mi vida siempre ha estado vinculada al futbol y con la comunidad de Nuevo León. Soy un apasionado del futbol; lo llevo en las venas y también soy un profesional. Si mi presencia en el equipo provoca inestabilidad en la afición Tigre y dada su inconformidad, es preferible cortar por lo sano. Si ellos no me escogen para lograr la victoria, respeto su manifestación. La victoria sin ellos, no es victoria”.

Mario Castillejos

Cabe señalar que hace unas horas, Mario Castillejos había publicado una encuesta en sus redes sociales, la cual hacía alusión al partido que esta noche disputarán los Tigres ante Cruz Azul por el título de la Leagues Cup.