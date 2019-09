Murillo Karam en la mira

Luis Octavio Murat Macias.

“Un gobierno puede tener los requisitos de una buena política exterior y de la política interna que ha de desarrollar para sostenerla; pero si yerra en cuanto a guiar a la opinión publica […] todo su trabajo será en vano, y todos los factores del poder nacional de los que puede hacer uso la nación no se aprovecharan” (Hans Morgenthau, La Lucha por el Poder y por la Paz, p. 201).

A cinco años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el caso ha sido retomado por las autoridades para encontrar la verdad oculta de aquel enfrentamiento, cuando un fuego cruzado entre los cuerpos policíacos de la entidad y una célula del narcotráfico local se desató contra autobuses secuestrados por los normalistas incluyendo un autobús en el que viajaba un equipo de futbol.

Como resultado de la balacera fallecieron cinco estudiantes de Ayotzinapa, veinte de ellos heridos y 43 subidos por la fuerza a patrullas policíacas.

Desde esa noche fatal nadie sabe de la vida de los 43 estudiantes que desaparecieron. Y a pesar de que se convocaron a investigadores y especialistas de varios países el resultado ha sido negativo.

Al no aclararse el asunto y multiplicarse las protestas, el caso se enredó más y más, incluso siendo aprehendidos el ex alcalde, José Luis Abarca, su esposa María de los Angeles Pineda y Felipe Flores, ex jefe de la policía municipal, acusados como responsables directos de la desaparición de los 43 estudiantes, el asunto no se resolvió.

Jesús Murillo Karam señaló, en aquella ocasión, que el matrimonio sostenía relación directa con el grupo Guerreros Unidos —derivado del cártel de los Beltrán Leyva— al que apoyaba con tres millones de pesos mensuales, de los cuales 600 mil pesos eran entregados a la policía local para su control.

Cabe destacar que María de los Angeles Pineda, esposa de José Luis Abarca, era familiar directa de dos operadores financieros, Mario, El MP, y Alberto, El Borrado, del grupo de los Beltrán Leyva, quienes fueron asesinados en septiembre del 2009.

Para Jesús Murillo Karam, el móvil del caso Ayotzinapa fue que los normalistas pretendían boicotear el baile de celebración del informe de actividades de María de los Angeles como presidenta del DIF—Municipal.

Al no resolverse el caso, la protesta social creció aun más, las manifestaciones tomaron las calles de la capital, las casetas de peaje, las familias formaron grupos para organizar protestas, pero desafortunadamente no se avanzaba en la investigación.

Se formaron comisiones de la verdad; intervino Amnistía Internacional, varias ONGs y, por supuesto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero todo ha sido inútil; autoridades y organizaciones sociales no han podido, hasta ahora, encontrar a los 43 desaparecidos.

Ante la situación sin resolver y su propio fracaso, Murillo Karam, renunció al cargo de Procurador General de la República, el 26 de febrero del 2015.

“La Verdad Histórica” fue su legado, asegurando que los 43 estudiantes de Ayotzinapa estaban muertos.

Los años transcurren más rápido que antes debido a la velocidad inmediata de las comunicaciones, pero de Ayotzinapa nada sabemos, nada se resuelve, todo sigue igual.

En medio de las fiestas patrias que incluyeron el “Grito” de Independencia y un marcial desfile militar, llama la atención la declaración de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al cuestionar al poder Judicial y acusar al sistema de impartición de justicia de estar podrido debido a la decisión del juez que otorgó la libertad a 24 policías acusados de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Aseguró el subsecretario Alejandro Encinas que va por 3 ex funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, el ex procurador Jesus Murillo Karam, el ex director de Investigaciones Criminales, Tomás Zerón de Lucio, y José Aarón Pérez Carro, ex titular de la Unidad Especial, de acuerdo con la Fiscalía General de la República que presentará los recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que no cumplieron con sus responsabilidades en la investigación.

¿Logrará el actual gobierno federal aclarar y encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos? Esperamos que en esta ocasión se despejen tantas mentiras para encontrar la verdad.

