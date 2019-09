Pide Xóchitl Gálvez ver a pueblos indígenas como sujetos de derecho, no como folclor

México.- La senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró ayer que es inaceptable que el Gobierno federal intente ver a los pueblos y comunidades indígenas como folclor y no como sujetos de derecho público.

En conferencia de prensa, la legisladora destacó que los pueblos indígenas fueron mencionados en la arenga del Grito de Independencia a manera de saldar una lucha histórica por el reconocimiento pleno de sus derechos, sin embargo, el presupuesto no lo refleja.

Explicó que en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, se identifica, para el caso de los pueblos y comunidades indígenas, un recorte del 40.63 por ciento en los recursos que operará el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), respecto al 2019.

Detalló que, aunque presumen un incremento de 13 por ciento en recursos que se entregarán mediante el Anexo 10 del PEF, éstos se entregarán de manera transversal, a través de estas instituciones y dependencias de la Administración Pública Federal y desaparece el Programa de Infraestructura indígena.

“Me encantó la arenga del 15 de septiembre, que el presidente gritara ´Vivan los pueblos indígenas´, me parece un acto de justicia histórica reconocer su participación en la lucha armada, pero sí es muy preocupante que en los hechos estén reduciendo en 41 por ciento el presupuesto para el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas”, aseguró.

Xóchitl Gálvez indicó que, gracias al Programa de Infraestructura, que nació con un presupuesto de mil millones de pesos y llegó a contar con más de 7 mil 500 millones, se realizaron diversos caminos y carreteras rurales que han beneficiado a pueblos indígenas.

“Entiendo que todo mundo va a pedir presupuesto, pero a mí lo que me parece inaceptable es que sea el folclor del presidente, que los traiga a su toma de protesta, que los traiga para el Grito de Independencia y no los tome en cuenta para asignarles recursos públicos. Ya basta de ver a los pueblos indios como el folclor y no como los sujetos de derecho”, finalizó.

Con información del PAN en el Senado