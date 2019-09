Rosario Robles denuncia anomalías y exige un juicio justo

México.- Rosario Robles Berlanga demandó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un juicio justo y no una ofensiva por parte de su gobierno en su contra.

A través de una carta que leyó su hija Mariana Moguel, afuera del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha, la ex funcionaria de la extinta Secretaría de Desarrollo Social, señaló que seguirá luchando contra “esta injusticia y persecución” de la que es objeto, “a la venganza hay que enfrentarla con entereza y pruebas y así lo haré porque sin derechos humanos del debido proceso no puede haber justicia.

“Presidente López Obrador, lo único que exijo, lo que exigimos la familia, lo que exijo yo también como hija y lo que exigiría cualquier ser humano en este país, es un proceso y un juicio justo, en lugar de eso me enfrento a una ofensiva, por parte de funcionarios de su gobierno (…). Yo misma he dicho que el juicio es una gran oportunidad para demostrar mi inocencia, pero al igual que todos los que hoy se defienden frente a estas falsas acusaciones, yo también tengo derecho a hacerlo en libertad”.

Reiteró que tiene derecho al debido proceso al considerar que los derechos humanos son universales y que en México “mucho hemos luchado porque se respeten. Le pregunto presidente ¿Acaso no tengo el mismo derecho que una ciudadana francesa al debido proceso, sobre todo tratándose de mi país? ¿Tienen más derecho los vinculados al caso Ayotzinapa y la desaparición de 43 jóvenes?”, cuestionó Robles.

En las cinco cuartillas que leyó su hija, acusada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, al causar un presunto daño al patrimonio de la hacienda pública por más de 5 mil millones de pesos, reiteró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) decidió inhabilitarla al menos en su declaración patrimonial, “y de manera tramposa evade informar sobre los montos de las cuentas supuestamente no declaradas”, arguye la ex secretaria.

“En primer lugar se trata de un préstamo bancario que obtuve en el 2012 y que sí está en mi declaración patrimonial; además de que está vinculado a mi cuenta Bancomer un préstamo de 180 mil pesos que saldé completamente. En segundo lugar se trata de una cuenta nómina Santander que se abrió desde 2007 por 2 mil 800 pesos que nunca tuvo ningún movimiento, por lo que el propio banco le informó a la Función Pública tuvo que cancelar por la falta permanente de inactividad y enviar esa cantidad de 2 mil 800 a su cuenta concentradora porque así lo establece la ley”.

Lo contrastante que a dicha secretaría , dijo, “le parece que yo merezco una sanción de esa magnitud por un préstamo sí declarado y una cuenta que ni siquiera tenía en el radar porque jamás se utilizó, pero le parece que no hay problema que un funcionario del gabinete actual no declara propiedades por millones de pesos. Ahí sí hay justificación. Para los amigos gracia, es evidente”.

Agregó que ya tiene más de un mes desde que el juez Felipe de Jesús, Delgadillo Padierna (sobrino de la actual diputada federal Dolores Padierna) le decretó la prisión preventiva por un delito no grave, basándose en la mención de una licencia que ya se ha acreditado que no es la suya, sin que se exhibiera el documento y él ni siquiera cumpliera con el deber de certificar su veracidad.

“Han recurrido a múltiples artimañas para mantenerme de rehén violando mi presunción de inocencia y el debido proceso. Nunca se toma en cuenta que me presenté voluntariamente al citatorio jurídico judicial, aún cuando muchos amigos amigas familia me aconsejaron que no lo hiciera porque seguramente se trataba de una trampa. Lo fue. No sólo para mí es una confabulación en la que instituciones del Estado mexicano han violentado la legalidad porque a pesar de todos sus intentos, no han podido demostrar que yo tenga un peso que no sea producto de mi trabajo y mucho menos hay alguna autoridad que me haya declarado culpable de nada en el ámbito penal.

“Todavía más estoy aquí a pesar del delito que se me acusa no es grave y puede ameritar otras medidas cautelares que suponen mi libertad“.

Aquí la carta íntegra de Rosario Robles:

La Jornada y documento de Rosario Robles